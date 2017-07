Somalie: Darfour - Le Burkina Faso entame le retrait de ses Casques bleus

Le bataillon burkinabè, fort de 850 hommes, avait été déployé au Soudan en août 2009, au sein de la mission hybride conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (Minuad). En mai 2016, le Burkina Faso avait annoncé sa volonté de retirer du Darfour ce contingent pour faire face à la menace islamiste sur son propre sol. Ce pays, régulièrement menacé par des djihadistes, avait été en mai 2016 la cible d'un attentat revendiqué par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), qui a fait 30 morts et 70 blessés.

