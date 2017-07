Le Ministre d'État Conseiller Personnel du Président de la République, Mr Tibou Kamara, patriote convaincu et convaincant, est un ouvrierrompu à la construction d'une paix durable dans le dialogue et le fair-play politique.

Aplanir les divergences, rapprocher les positions, chasser le mythe politique, l'homme de la Tableest indiscutablement la cheville ouvrière de l'accalmie politico-sociale qui ouvre le pays vers une démocratie participative et responsable construite dans le dialogue.

Dans ses démarches, il expose de façon synthétique et aussi claire que possible l'ensemble des mécanismes indispensables pour pouvoir construire toute démocratie fondée sur l'esprit du dialogue, le partage et le respect mutuel.

Il offre une vision classique de la vie politique traditionnelle et de la démocratie au foutah théocratique ou dans le mandingue ancien, en s'efforçant de ne pas noyer l'essentiel sous les détails et de faire aux débats entre protagonistes dans une large mesure la place nécessaire et non démesurée qui leur revient.

Il faut cependant, reconnaître que la démocratie ne peut se faire d'un coup mais s'effectue par étapes, dans la confusion souvent avec des désillusions toujours. Il est vrai que les obstacles sont redoutables. Comme il aime souvent à le dire dans ses différentes sorties médiatiques.

Le faible enracinement de la démocratie, fait que le peuple n'a de guère de traditions, d'éducation et de réflexes démocratiques. Les mentalités sont marquées par les décades de régime autoritaire engendrant la passivité, la soumission, le conformisme, l'absence d'autonomie et d'initiatives individuelle. Dans une telle aventure, en attendant un lendemain meilleur qui semble incertain dans la plupart des cas, chacun partout lutte pour déplacer à son avantage les bornes. Ce contexte ne se prête pas à l'édification d'institutions démocratiques, l'affirmation personnelle reste et demeure la priorité. C'est ce qui fait que les 7 années de gestion du pouvoir par Alpha Condé où la nation n'existe pas ont été marquées par des affrontements politiques d'ego ou d'humeurs entre Pro et anti qui éclataient du jour au jour et avaient pris un tour dramatique. La vie politique était faite sur une base ethnique que le pouvoir avait aussi du mal à s'en débarrasser.

Un espoir voit le jour !Avec la volonté de la construction nationale, le Conseiller Personnel du Président Condé joue bien ici le rôle de contre feu efficace.

Les élites du pays souffrent du handicap insurmontablepour beaucoup, après avoir collaboré avec un régime et bénéficier de ses faveurs, d'avoir participé à la surenchère politique, la répression d'opposants, d'avoir fait barrage à toute paix et stabilité à travers leur propos sataniques et incendiaires. Rares sont à la fois ceux qui sont compétents et vierges de tout reproche. Dans ces conditions, les hommes incontestables sont si peu nombreux qu'il faut bien utiliser ceux qui ont la sagesse ou l'habilité de sauver le navire avant le naufrage.

Méthodique et surtout optimiste pour la construction enfin d'une société hautement démocratique, respectueuse des droits humains et liberté politique, l'enfant Prodige de Dinguiraye développe l'arbre à palabre(dialogue) comme moyens efficaces de résoudre tout problème politique de quelque soit la nature.

En démocratie, le dialogue est un processus permanent. C'est le cadre par excellence admis pour les échanges d'idées et de concepts liés à la vie de la nation. Il n'ya pas de règles standard dans ce processus mais le principe ou dénominateur commun à toutes les démocraties nouvelles ou anciennes est le dialogue.

Dans un style particulier avec des approches de solutions personnelles et efficaces, l'ancien Ministre d'État, Secrétaire Général à la Présidence sous la transition, de par sa promptitude, est plus qu'un apôtre. En fin négociateur, l'homme de plume offre le meilleur de lui-même face à chaque problème donné d'apporter la solution convenable et partagée par chacune des parties en discorde.

Il s'est illustré et a donné l'exemple que seule la table de négociations est la condition première ou du moins toute seule, devant permettre d'accéder à une démocratie acceptable. Il brise désormais ce grand terro d'hostilité et de rejets et crée la simplicité du dynamisme dans la concertation et la compréhension.Son rôle auprès du Président de la République, pour qui il a un grand estime et pour lequel il a été au cachotpour ses écrits tranchants contre le régime d'alors, reste et demeure le combat pour l'avènement d'une démocratie saine et apaisée.

Son franc parlé et sa constance dans ses convictions et amitiés font de lui un homme très respectueux et respectables reconnus même par ses adversaires qui sont si minoritaires qu'inexistants.

Des qualités qu'il a hérité de son défunt père qui n'a jamais courbé l'échine et qui n'a jamais compté parmi ses amis d'anciens. C'est ainsi dire que la fidélité qu'il nourrit dans ses amours et relations est l'expression d'un orgueil familial.

Jeunesse, Pouvoir, notoriété et confiance !

Bien qu'il ait toutes ces qualités en lui, l'hommedesPrésidents a su gardé la tête sur les épaules. Il est resté lui-même. D'ailleurs il faut rappeler que malgré il soit de l'aristocratie djallonkée de Dinguiraye du côté paternel, mais il est aussi l'un des petits fils de ThiernoTibouSilaya Diallo dont il porte le nomà jamais. Le Ministre Tibou a hérité le pouvoir. Il ne fait pas la politique par effraction de l'histoire ni par accident. Son savoir faire en politique et les loyaux services qu'il rend à la nation trouvent aussi leur explication dans le questionnement du passé de l'homme. L'homme de l'ombre et talentueux politique qu'il incarne ont été des caractéristiques des grands chefs ou familles de chefferie Africaine. Il est ami à plusieurs chefs d'État du continent pas Les moindres.Son réseau d'amis dépasse les limites du continent. Mais il a toujours excellé dans un silence qu'il s'est fait imposé. Sans se faire de publicité et loin des projecteurs, l'artisan de paix aime faire ce qu'il il sait faire et appris à faire sans faire de bruits autour.

La démocratie est un modèle et les démocrates doivent des qualités !

Il n'existe pas un seul être humain sur terre qui fait l'unanimité. Même Dieu est contesté dans sa légitimité et cet adage qui soutient que nuln'estprophètechezsoi, clos le débat. Mais dans la conscience collective des masses, Tibou a des qualités. Au-delà de sa grandeur d'âme et de son sens élevé du partage, l'homme de confiance ne bâtit jamais son influence sur le mensonge, la tromperie, la démagogie pour se faire une place au soleil. Il ne cesse de dire sans arrêt, « je n'ai pas besoin d'un porte-parole pour me faire entendre. Et je n'aurai jamais peur de défendre mes convictions quel que soit l'obstacle ou le prix à payer ». Avec une liberté de ton, le professionnel de la plume et du papier n'escamote point son indépendance au profit des biens ou du pouvoir. Et il est surtout du genre pas facile à intimider ou qui se laisse faire sous les caprices des détracteurs.

L'icône de la paix et du sentiment du vivre collectif est une espèce rare dans le pays. De par son physique que de ses comportements, il a su mettre son potentiel humain qui traduit la paix interne avec son propre environnement. Comme l'a soutenu Jean Paul Pianta : " l'homme qui n'est pas en harmonie avec son propre être ne saurait autant créé un équilibre social en adéquation avec son environnement".