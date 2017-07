Cote d'Ivoire: Coups de feu à la veille de l'ouverture des Jeux de la francophonie

«Ne cédez pas à la panique», c'est ce qu'écrit la gendarmerie ivoirienne sur son compte Twitter avec des images d'hélicoptères d'attaque ce jeudi matin dans le ciel d'Abidjan. Des patrouilles ont été mises en place après des tirs, mercredi soir, près de l'école de police de Cocody. Ces tirs n'ont pas duré longtemps, le calme est revenu rapidement en Côte d'Ivoire alors que doivent commencer ce vendredi les Jeux de la francophonie.

Dans la soirée, mercredi, des hommes en arme et en cagoule ont pénétré le camp de l'école de police vers 22 heures, semant une belle panique dans le quartier. En tirant en l'air, ils auraient, selon le ministère de l'Intérieur et des témoins du camp, saisi du matériel, des armes, des kalachnikovs, des RPG, des caisses de munitions également, avant de s'enfuir à bord de véhicules, de taxis volés, en direction du quartier de Yopougon.

A Yopougon, là aussi des tirs ont été signalés et un accrochage a eu lieu avec les forces de l'ordre. Le bilan fait état d'un mort, un homme du Centre de coordination des opérations décisionnelles (CCDO), la brigade mixte de police et de gendarmerie. C'est un bilan, qui pour le moment, est sans doute encore provisoire. On ne connaît pas encore le nombre de victimes et surtout l'identité de ces assaillants.

Remaniement ministériel

Ces incidents ont éclaté dans un contexte bien particulier, juste après un remaniement au gouvernement. Des changements qui ne sont pas anodins. En effet, le ministre de l'Intérieur, Hamed Bakayoko, monte en grade, il devient ministre d'Etat, ministre de la Défense. Ce choix ne doit rien au hasard. Il s'agit là d'un des hommes de confiance du président Alassane Ouattara, du premier cercle de confiance.

On attend de ce nouveau ministre de la Défense de remettre au pas une armée qui, depuis novembre 2014, n'a cessé de faire parler d'elle par de multiples mutineries. C'est d'ailleurs lui, Hamed Bakayoko, qui avait pris en main les choses au détriment du ministre de la Défense de l'époque pour juguler les débordements militaires de novembre. Avec la mort de trois militaires la semaine dernière à Korhogo ou ces évènements de mercredi soir, on peut présumer que le nouveau ministre aura du pain sur la planche.

500 000 visiteurs attendus

Des évènements qui arrivent juste avant le coup d'envoi des Jeux de la francophonie à Abidjan, qui commencent ce vendredi. Cela ternit un peu l'ambiance, même si les derniers évènements n'ont pas vraiment terrorisé la ville. Cette attaque de l'école de police tombe au plus mauvais moment, à la veille de l'ouverture de ces Jeux. On y attend 4 000 athlètes et artistes, 500 000 visiteurs pour cette semaine à venir.

Même s'il y a peu d'appréhension autour de la sécurité à Abidjan, c'est l'image, le blason du pays qui est à chaque fois un peu plus écorné. On sait que le président Alassane Ouattara est très à cheval, très soucieux de cette question d'image de son pays au regard de ses partenaires internationaux.

Or, force est de constater que depuis novembre 2014, il ne s'est pas passé un semestre sans que l'on ait des doutes sur la stabilité et l'ordre, ou bien le désordre qui règne au sein des forces de sécurité ivoiriennes.