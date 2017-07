Cameroun: L'armée a-t-elle tué des pêcheurs nigérians à Bakassi?

En plus, les autorités camerounaises n'avaient aucun droit d'ingérence dans les fêtes et manifestations de cette communauté. Aujourd'hui, les Nigérians de Bakassi sont devenus des étrangers tout à fait ordinaires, qui doivent se faire établir une carte de séjour. Il n'y a donc pas de raison que des pêcheurs ne paient pas de taxes.

Au Minrex, on se souvient encore de l'épisode de 2011 avec des accusations de viols, meurtres et razzia des villages, attribuées à l'armée camerounaise. « Le président Paul Biya avait même dépêché une mission sur le terrain. Après deux jours d'enquête, il n'en était rien », se souvient la source. Sur les responsabilités du Cameroun vis-à-vis des Nigérians de Bakassi, un énième cadre du Minrex rappelle que l'accord de Green Tree a pris fin depuis le 13 août 2013. Cette date marquait la fin de la période du régime spécial transitoire pendant laquelle les Nigérians restés à Bakassi n'étaient assujettis ni au payement du moindre impôt, ni au contrôle de leur identité.

Voilà ce que disent les rapports que nous avons obtenus du préfet du département du Ndiang et des chefs locaux ». Un autre cadre du Minrex minimise même cette affaire : « Les accusations nigérianes sont sans fondement. Nous en sommes déjà habitués. C'est un commerce entretenu par des élus de l'Etat de Cross River auquel Bakassi appartenait anciennement. Ces leaders ont coutume d'inventer de fausses informations qu'ils distillent dans la presse et sur Internet. C'est le cas des sénateurs qui entendent montrer au pouvoir central combien il faut de l'argent pour accueillir les Nigérians maltraités et chassés du Cameroun. »

Accord de Green Tree Par ailleurs, une enquête est annoncée à la Chambre des représentants, qui est la chambre basse (Assemblée nationale) du Parlement nigérian. Tout concoure à attirer l'attention sur les responsabilités du Cameroun qui exerce sa souveraineté sur Bakassi depuis le 14 août 2008, conformément à l'accord de Green Tree de 2005. Cet accord garantit paix et sécurité aux Nigérians ayant choisi de rester sur le territoire camerounais. C'était là l'une des clauses du dénouement de plusieurs années de conflit frontalier, après un procès devant la Cour internationale de justice à La Haye et des négociations diplomatiques.

Dans une déclaration, la porteparole du ministère, Jane Adams, avait exprimé la « consternation » de son gouvernement sur les récents évènements. « Le ministère a chargé les missions (diplomatiques) nigérianes à Yaoundé et à Buea, d'enquêter sur le rapport en vue de confirmer leur véracité et d'informer immédiatement le siège. Le ministère demande aux autorités camerounaises d'exercer leur devoir de protection des habitants de Bakassi, y compris d'autres citoyens nigérians dans la région », indique le communiqué de la partie nigériane.

