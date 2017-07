Togo: Des ONG s'engagent

« L'Assemblée générale des Nations Unies pour rendre hommage à Nelson Mandela, un acteur du combat mondial en faveur des droits de l'homme, de l'égalité, de la démocratie et de la promotion d'une culture de la paix, qui a passé 27 ans de vie en prison, a adopté à l'unanimité, en décembre 2015, un ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, révisées et désignées comme Règles Nelson Mandela », informe Bruno Germain HADEN.

Le Secrétaire Général de ACAT Togo, Bruno Germain HADEN ils veulent par cette campagne amener les responsables des administrations pénitentiaires, les agents pénitentiaires et les surveillants de prison à connaître et appliquer les Règles Nelson Mandela ».

Les ONG Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture au Togo (ACAT-Togo) et Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) ont lancé mardi 18 juillet à Lomé une Campagne dignité" dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions des détenus. Elle a comme slogan "plus de dignité pour tous les détenus du Togo.

