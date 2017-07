Gabon: Les côtes togolaises en alerte contre d'éventuelles marées hautes

En fin juin dernier, un pareil phénomène a créé la panique à Aného, ville située à 50 km au sud-est de Lomé, dont plusieurs terres, maisons, cimetières, routes et édifices sont depuis des décennies sous les eaux, à cause de l'érosion côtière très accentuée à ce niveau du pays.

On rappelle qu'un phénomène identique avait été observé entre la période de septembre à novembre 2016, et quelques années auparavant, mais est devenu inquiétant.

Le Haut Conseil pour la Mer (HCM), préoccupé par des informations issues des prévisions météorologiques, et le gouvernement recommandent aux autorités des villes côtières, aux populations et aux usagers de la mer, "une vigilance particulière pendant les périodes indiquées pour les fortes marées" et "déconseillent vivement" la promenade et la baignade à la plage ou toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer.

Selon ces services, ce phénomène, devenu fréquent sur les côtes togolaises, peut "entraîner des inondations, des pertes de propriétés et d'habitats sur le littoral, des pertes en vies humaines et des invasions marines".

Libreville — De fortes marées hautes risquent de menacer les côtes togolaises entre ce 20 juillet et mi-octobre, annoncent les services météorologiques et hydrologiques.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.