Sénégal: La Plateforme de veille des femmes plaide pour un scrutin apaisé à Tambacounda

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, à l'instar des autres partis et coalitions, bat campagne à l'approche des élections législatives. Mais cette organisation qui regroupe une cinquantaine d'organisations de femmes n'est pas à la pêche des voix.

Elle sensibilise les jeunes, les femmes et les leaders d'opinion, notamment les chefs religieux, dans les régions visitées pour des élections législatives apaisées. Sous la coordination de l'Ong Femmes Africa solidarité (Fas), cette activité s'inscrit dans un programme appuyé par Onu-Femmes et d'autres organes parmi lesquels le Bureau de la commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Les institutions gouvernementales ont été aussi interpellées et invitées à créer les conditions d'élections sans heurts par la mise à la disposition des cartes à temps. Ces femmes appellent les citoyens à aller retirer leurs pièces d'identité pour exercer leur droit de vote « en toute sérénité».

La présidente de la plateforme, Penda Seck Diouf, a appelé les candidats « au dépassement et à la sérénité». « Il ne faut pas que, pour ces élections législatives, le Sénégal puisse tomber dans le chaos et la violence », a-t-elle dit. Elle appelle les citoyens sénégalais à préserver la stabilité du pays, qui, aujourd'hui, est « une denrée rare » dans la sous-région. « Les attaques contre des caravanes, les invectives et d'autres actes sont des soubassements de la violence », a-t-elle affirmé ; ajoutant à cette liste l'instrumentalisation de la religion, l'appartenance confrérique et ethnique, entre autres situations qui ont « embrasé d'autres pays africains ».

Mme Diouf n'a pas manqué d'inviter la presse à jouer sa partition en optant pour « des reportages apaisés » plutôt que de mettre le focus sur les scènes de violence, les injures à travers des reportages de nature à « jeter de l'huile sur le feu ».