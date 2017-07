Mali: Le rap autrement

De nouvelles attaques attribuées à de présumés jihadistes ont eu lieu mardi 18 et mercredi… Plus »

En 1997 paraît L 432, une compilation dans laquelle se trouve le morceau Pucc Fiction, réalisé en collaboration avec Booba. Ce titre rencontre rapidement un grand succès dans le milieu underground et est considéré aujourd'hui comme un des morceaux les plus forts du rap français.

Avec Pit Baccardi, un autre rappeur du 19e arrondissement, il intègre le collectif Time Bomb, qui lui permet de collaborer avec notamment les X-Men, Lunatic (Booba et Ali) et Hifi. Considérés comme les plus prometteurs de la nouvelle école du rap français dans la fin des années 1990, grâce à leurs flow novateurs et à une écriture technique, les rappeurs de l'écurie Time Bomb se feront surtout un nom dans l'underground grâce à leurs nombreuses réunions pour des freestyles, aujourd'hui encore très réputés, sur la radio Générations dans l'émission Original Bombattak.

Oxmo Puccino découvre le rap à onze ans et commence à rapper vers l'âge de treize ans. Au contact d'un groupe d'amis rappeurs (Bo Green, Kery James et Manu Key) pratiquant le freestyle, il se décide à se lancer dans ce genre musical. Il fait des apparitions sur des disques datant de 1995, puis il participe à de nombreux projets musicaux.

Sa principale singularité réside dans son écriture, fondée sur les métaphores et les phrases chocs. Il se considère lui-même comme un « chansonnier» et un « poémien ».Ce lien avec la chanson française lui a valu le surnom de « Black Jacques Brel ».

