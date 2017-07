Tunisie: Un spectacle complet !

Au début du spectacle, une jeune chanteuse, Lynda, suivie du rappeur Amadou se sont chargés de chauffer la scène et le public avant l'entrée de Black M. Ils donnaient le coup d'envoi du spectacle en interprétant tour à tour divers morceaux, tels que «Zina» de Babylone, «Brisé» de Maître Gims, «Conscience», etc. juste avant de céder la place à la star de la soirée «Black M» que le jeune public n'a cessé de réclamer dès le début du spectacle.

A son arrivée, une entrée en fanfare de son côté, un tonitruant salut du côté du public, le rappeur et chanteur français d'origine guinéenne, Alpha Amadou Diallo, alias «Black M», promet une soirée inoubliable pour la plupart des jeunes fans qui sont venus nombreux, ce soir-là, et qui ont eu leur part du bonheur.

Black M., diminutif de son nom de scène Black Mesrines, faisait partie du collectif Sexion d'Assaut qui s'est fait connaître en 2010 avec son premier album «L'école des points vitaux».

Le groupe connaît son summum en 2012 après le succès triomphal de «l'Apogée», leur 2e album officiel, vendu à plus de 700.000 exemplaires. Les leaders charismatiques du groupe Black M., Lefa et Maître Gims, ont pu réussir leur transition vers une carrière solo.

C'est donc peu de temps après que sort le 1er album solo de Black M. «Les Yeux plus gros que le monde», qui s'écoule à 600.000 exemplaires. L'album est sacré triple disque de platine.

En 2015, il est sacré meilleur artiste français aux MTV Europe Music Awards et, en 2016, il rejoint la troupe des Enfoirés et sort un nouvel album «Eternel Insatisfait» où il a pu collaborer avec Shakira, MHD, Amadou et Mariam.

Black M enchaîne les titres, tels que «Je garde le sourire», «On s'fait du mal», «Je suis chez moi» ou encore plus récemment «Askip».

Pendant plus d'une heure, donc, le rappeur a fait montre de son talent au travers de plusieurs titres de son ancien et nouvel album, repris la plupart du temps en chœur par le public qui n'a pas boudé son plaisir.

La star française entame son live avec son hit «Madame Pavoshko» puis enchaîne avec les nouveaux titres de son dernier album «Eternel insatisfait».

Un ensemble de chorégraphies joliment interprétées a fait du concert un spectacle complet où la musique, la danse et le chant font bon ménage.

Une forte présence sur scène : Black M sautille, danse, plaisante, cabotine avec aisance et n'hésite pas non plus à faire participer un parterre entièrement conquis, en le faisant reprendre en chœur quelques morceaux ou des refrains de ses belles chansons.

Lors du concert, les spectateurs ont pu apprécier plusieurs titres de ses albums, tout en déambulant, en chantant et en se laissant happer par un univers musical riche, aux rythmes toniques et à la vivacité légère.

Sa belle voix, soutenue par une musique riche en sonorités et en rythmes, donne naissance à des œuvres captivantes.

Naviguant entre rap, hip-hop, pop et RnB, ses compositions sont un enchaînement mélodieux de coups de cœur et de coups de gueule, et dont les thèmes tournent autour de l'amour, du social et même du politique, à l'instar de «Je suis chez moi» qui dénonce le racisme et critique ouvertement le FN en France.

Une interaction quasi constante avec le public, les morceaux s'enchaînent les uns après les autres, «Askip», «A l'ouest», «French kiss», «Frérot», «La route des princes», «On se fait du mal», etc. Tout y était. Jeu de lumières, musique, danse et art de scène.

Et pour finir, Black M a interprété son fameux single «Sur ma route» sorti en 2014, cette chanson qui s'est classée numéro 1 des ventes en France est toujours en vogue, elle a été reprise en chœur par le jeune public qui était aux anges ce soir-là !