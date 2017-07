Maroc: La dynamique sociale de Redal

Le Groupe Rahal organise, via sa filiale évènementielle GA Concept, le grand événement Made… Plus »

Toutes ces actions confirment l'engagement de Redal en matière de solidarité et de citoyenneté en faveur des populations défavorisées des villes de Rabat, Salé, Témara - Skhirat, et envers ses collaborateurs.

Caravane de santé : Redal a organisé, en partenariat avec l'Association Achebal, une caravane de santé visant à sensibiliser, conseiller, éduquer les citoyens à adopter une meilleure alimentation durant le mois de Ramadan, afin de leur permettre de limiter les risques des maladies cardiovasculaires et d'être en bonne santé. Plus de 200 personnes du quartier Youssoufia ont bénéficié de cette opération.

Ainsi, Redal et l'Association "Nour" pour les retraités de Redal ont organisé une opération de distribution d'aides alimentaire et financière visant à réconforter les bénéficiaires durant cette période de piété.

Dans le cadre de ses actions sociales et citoyennes, et partant de son esprit de solidarité, Redal a mis en place, un programme d'actions "Spécial Ramadan" au profit de la population des quartiers des villes de Rabat, Salé et Skhirat-Témara et de ses collaborateurs.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.