Maroc: Rkia Derham - Le programme d'appui aux primo-exportateurs ambitionne de redresser le déséquilibre import-export

Ce séminaire a ciblé les entreprises productrices exportatrices et potentiellement exportatrices ainsi que les relais des entreprises, en l'occurrence les associations professionnelles, les centres régionaux d'investissement, les Chambres de commerce, d'industrie et de services, les organismes publics concernés ainsi que les cabinets de consulting.

Cet événement, initié par le secrétariat d'Etat chargé du Commerce extérieur en partenariat avec l'ASMEX, a pour objectif de sensibiliser les opérateurs économiques sur ce nouveau programme permettant aux entreprises ayant un potentiel à l'export de se doter d'une stratégie adéquate de développement à l'international et de bénéficier d'un soutien financier et technique.

Le déploiement de ce programme profitera à 100 entreprises au titre de l'année en cours et l'année prochaine, a-t-elle précisé, notant que le secrétariat général envisage d'augmenter le nombre des entreprises bénéficiaires durant les années prochaines, a précisé Rkia Derham en ajoutant que le développement des exportations constitue l'une des priorités nationales vu qu'il permettra de booster la croissance économique et la création d'emploi.

Abordant la palette de prestations qu'offre ce programme, la secrétaire d'Etat a indiqué que cette opération permettra aux entreprises d'identifier leur potentiel à l'export par le biais d'un diagnostic approfondi, de s'approprier d'une stratégie export adéquate et d'un plan d'action approprié, de maîtriser les étapes clefs de la démarche export à travers des formations, de bénéficier d'un coaching durant toute la période de mise en œuvre de leurs stratégies export ainsi que de bénéficier de certaines actions de prospection, de promotion et de commercialisation.

Lancé en partenariat avec le ministère de l'Economie et des Finances, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Maroc Export et l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), ce programme d'appui spécifique aux entreprises primo-exportatrices « vise à inciter et à accompagner les petites et moyennes entreprises à se lancer dans l'exportation ou d'en faire une activité régulière en vue de réduire le déséquilibre import-export », a expliqué la secrétaire d'Etat qui intervenait lors d'un séminaire de sensibilisation autour du «Programme d'appui aux primo-exportateurs ».

