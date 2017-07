Bénin: Lancement de la stratégie de coopération entre la Suisse et le Bénin au niveau présidentiel

La coopération en matière de migrations, qui fait l'objet d'un accord entre les deux pays depuis 2012, a aussi été à l'ordre du jour. Cette coopération fonctionne parfaitement. À l'échelle internationale, la Suisse et le Bénin sont liés notamment par leur statut de membre de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et par leur engagement en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde.

La stratégie de la DDC pour les années à venir mise en particulier sur le développement des zones rurales, sur l'éducation de base et la formation professionnelle ainsi que sur la décentralisation et l'efficacité des autorités locales. Pendant la visite présidentielle, on a en outre signé un accord-cadre portant sur la décentralisation ainsi qu'une déclaration d'intention destinée à soutenir les nouveaux mécanismes de financement agricole au Bénin.

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 13 July 2017 / PRN Africa / -- La présidente de la Confédération, Doris Leuthard, a rencontré le président du Bénin, Patrice Talon, le jeudi 13 juillet 2017 à Cotonou, la capitale du pays. L'approfondissement des relations bilatérales et les objectifs communs à l'échelle internationale ont été au centre des discussions. Depuis 1981, le Bénin est un pays prioritaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Lors de la visite, les deux présidents ont lancé la stratégie suisse de coopération en faveur du Bénin pour les années 2017 à 2020.

