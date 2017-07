Togo: BBOXX reçoit une invitation à rencontrer le président pour déployer 300 000 installations solaires domestiques

communiqué de presse

Londres — BBOXX, une des entreprises d'énergie renouvelable les plus dynamiques du Royaume-Uni, a rencontré S.E. le Président Faure Gnassingbé de la République du Togo, pour discuter de l'initiative présidentielle « CIZO » (qui signifie « éclairer » dans la langue Guin locale). BBOXX s'est félicitée de l'invitation à rencontrer le président et est fière d'avoir été co-attribuée le projet, pour lequel l'entreprise a signé un accord concernant la mise en œuvre de 300 000 installations solaires domestiques BBOXX au Togo au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement togolais a décrit sa Vision 2030, qui fournira à l'ensemble de la population togolaise l'accès à l'électricité via un bouquet énergétique durable. La population actuelle du Togo compte 7 millions de personnes, dont 700 000 foyers vivant sans accès au réseau électrique, bien que 66 % de la population ait accès à un téléphone portable.

Le nouveau partenariat innovant entre BBOXX et le gouvernement du Togo a pour but de déployer les 10 000 premières installations BBOXX dans des zones rurales togolaises au cours des 12 prochains mois. Le système BBOXX Home, qui a déjà été déployé avec succès au Kenya, au Rwanda, au Pakistan, au Nigeria, au Cameroun, en Angola et en Afrique du Sud, permet au consommateur de charger jusqu'à cinq lampes, une télévision, une radio ou d'autres accessoires à partir d'une batterie de 12 V. Les capacités de contrôle à distance du système permettent à l'opérateur de vérifier la durée de vie de la batterie du client et sa consommation énergétique. Le système BBOXX Home permet au client de payer sa consommation d'énergie via une plateforme de paiement mobile. À son tour, BBOXX fournit au client un service énergétique complet, remplaçant ou modernisant la batterie, le panneau solaire et bien plus encore.

Le communiqué de presse de la présidence contient la déclaration suivante : « En plus d'augmenter le taux d'accès à l'électricité en milieu rural de 7 % à 40 %, l'initiative CIZO vise à fournir une adoption massive de solutions de paiement mobile dans les zones rurales, ce qui facilitera l'inclusion financière des populations rurales. »

Mansoor Hamayun, cofondateur et président-directeur général de BBOXX, a commenté l'approche novatrice menée par le Président du Togo : « Le Président est porteur d'une vision forte et claire concernant l'accès à l'électricité à 2 millions de personnes au Togo. Les autorités gouvernementales ont créé le cadre approprié pour faciliter et attirer des capitaux privés afin de fournir de l'électricité aux foyers ruraux togolais. BBOXX est fière d'avoir été choisie par le gouvernement du Togo et nous ferons de notre mieux afin de déployer nos systèmes à travers le pays. »

L'entrée sur le marché togolais marque la troisième nation ouest-africaine après le Nigeria et le Cameroun dans laquelle BBOXX a lancé avec succès son système solaire domestique.