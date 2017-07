Les difficultés en termes d'accès, l'instabilité et l'inefficacité de systèmes alimentaires coûtent cher aux acteurs humanitaires à un moment où les besoins sont en plein essor dans de multiples situations d'urgence complexes à travers le monde, selon un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) publié jeudi.

Selon ce rapport, intitulé 'World Food Assistance 2017: Taking Stock and Looking Ahead', le PAM a ainsi vu ses coûts augmenter de plus de 140% sur une période de sept ans, passant de 2,2 milliards de dollars en 2009 à 5 milliards de dollars en 2015.

Deux régions avec des urgences alimentaires massives et complexes, l'Afrique de l'Est et centrale et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, représentent 70% des dépenses du PAM.

Le rapport constate que l'amélioration de l'accès humanitaire pourrait réduire les coûts pour le PAM de près de 1 milliard de dollars par an.

Si les quelque 80 pays où le PAM opère étaient davantage en mesure de faire face aux chocs climatiques, politiques et économiques, 2,2 milliards de dollars supplémentaires pourraient être économisés chaque année.

Et si les systèmes alimentaires - les réseaux responsables de la production et de la transformation de nourriture et garantissant l'accès aux personnes affamées - pouvaient être améliorés dans ces pays, 440 millions de dollars pourraient être économisés annuellement.

Si des solutions ou des améliorations étaient apportées à ces défis, les économies réalisées pour le PAM pourraient atteindre 3,5 milliards de dollars par an.

« Plus que tout autre chose, le monde doit se réveiller et mettre fin à ces guerres et à ces conflits, afin que nous puissions faire des progrès réels pour éradiquer la faim », a déclaré le Directeur exécutif du PAM, David Beasley.

Le secteur de l'aide alimentaire internationale a subi des changements importants entre 2009 et 2016. Au PAM, la part de l'assistance fournie en nourriture est passée de 54% à moins de 40%. À l'inverse, la part des transferts sous forme d'argent liquide est passée de moins d'un pour cent en 2009 à 20% en 2016.

Les investissements des gouvernements nationaux dans l'assistance alimentaire dépassent nettement ceux des entités internationales. Par exemple, en Inde, un système de distribution de nourriture subventionné apporte un soutien à environ 800 millions de personnes.

Compte tenu de la nécessité de soutenir ces efforts, le montant de l'assistance technique fournie par le PAM a également augmenté, passant de moins de 1 pour cent à 8% des dépenses.