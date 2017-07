Maroc: Ligue 1 - Youssef Ait Bennasser s'intègre bien à Monaco

Revenu de son prêt à Nancy, le milieu de terrain international marocain se fond progressivement dans le groupe de Leonardo Jardim à force de travail et d'envie.

Dans une interview accordée au site de l'AS Monaco, Youssef Ait Bennasser s'est exprimé sur plusieurs sujets, dont son intégration chez les Monégasques.

« Tout se passe très bien, j'ai été bien intégré par le groupe. J'ai du temps de jeu sur le terrain avec les deux matchs amicaux que l'on a déjà disputés ici en Suisse. Je me sens assez frais, la machine se met en route. On me fait confiance sur le terrain, à moi de rendre cette confiance », a déclaré le milieu de terrain marocain avant d'ajouter : « Je m'entends avec tout le monde, il n'y a pas de clan. Mais c'est vrai que je m'entends particulièrement bien avec Thomas (Lemar) et « N'Do » (Kévin Ndoram). On a les mêmes délires, on rigole bien ensemble. On se connait de la saison passée. »

Rappelons que Youssef Ait Bennasser a livré de bonnes prestations lors de ses deux premiers matchs avec Monaco contre Stoke City et le PSV Eindhoven.