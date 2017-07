Ile Maurice: Connectivité - Le réseau Internet rétabli d'ici ce week-end

Même constat du côté de l'Outsourcing and Telecommunication Association of Mauritius. Le président Ken Arian souligne que les prestataires ont minimisé l'impact avec quelques ralentissements.

Le secteur ICT-BPO n'a, lui, pas été affecté par cette rupture de câble. Mauritius Telecom a, en effet, mis en place un plan pour orienter les trafics vers les câbles LION. La Mauritius Information Technology Industry Association n'a pas non plus eu de rapport défavorable depuis cet incident.

Les abonnés d'Emtel sont les plus affectés. Plus de 50 % du réseau de l'opérateur connaît, en effet, un ralentissement. Le câble sous-marin SAT-3, relié à celui de SAFE, s'étant rompu au large de Cape Town, en Afrique du Sud.

