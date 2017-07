Libye: La politique étrangère commune au cœur du Conseil des affaires étrangères à Bruxelles

Le Conseil des affaires étrangères a condamné les derniers tirs de missiles nord-coréens, estimant que ces derniers sont contraires au droit international et mettent en péril la sécurité internationale. La Corée du Nord avait encore procédé tout récemment, le 4 juillet, à un tir de missile balistique, violant ainsi plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil des affaires étrangères a appelé instamment la Corée du Nord à s'abstenir de toute nouvelle provocation. L'Union européenne aide actuellement la Corée du Sud à instaurer un dialogue crédible avec la Corée du Nord et elle prévoit de soutenir des mesures de confiance.

Berlin — BERLIN, 19 July 2017 / PRN Africa / -- Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne s'est réuni le lundi 17 juillet à Bruxelles. Au menu figuraient la crise politique en Libye, les missions de l'UE en Méditerranée et les relations entre l'UE et la Corée du Nord. Les ministres européens des affaires étrangères ont posé en outre la première pierre d'une nouvelle mission en Iraq dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

