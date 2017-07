Sénégal: Diourbel - Visite de la présidente du CESE aux sinistrés

«Je voudrais, par rapport à ce qui s'est passé à Dakar, présenter mes condoléances, à travers le président de la République, aux familles éplorées et souhaiter que nous revenions dans des cadres de sportivité, à une meilleure sportivité pour pacifier l'atmosphère et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pareils dégâts.

Il est revenu que le ministre du Budget et le ministre du commerce sont venus représenter et porter le message du président de la République pour la reconstitution du marché en un marche moderne. C'est largement méritant mais je pense que Diourbel est totalement en émoi».

Je pense qu'un tel sinistre mérite l'attention de toutes les populations et l'attention, en premier, du gouvernement» a dit Mme Tall. Et d'ajouter: «je suis heureux de constater que le gouvernement a été très réactif sous l'impulsion et l'action du président de la République, Macky Sall.

Mme Aminata Tall, la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) était au chevet des sinistrés du marché Ndoumbé Diop de Diourbel qui a été ravagé par un incendie dans la nuit du vendredi au samedi dernier, occasionnant la mort du soldat du feu Waly Diop et de nombreux dégâts matériels.

