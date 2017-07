Sénégal: Le parti de la paix « Jam bamtaaré » appelle à un vote utile

Dans une déclaration, le militant du parti de la paix (Pdp) « Jam bamtaaré, Synergie nguir liggeyal Sénégal », Adama Ly, investi sur la liste nationale de sa formation politique, a appelé à un vote utile. Il était en tournée à Ourossogui.

Investi sur la liste nationale du parti de la paix (Pdp) « Jam Bamtaaré, Synergie nguir liggeyal Sénégal », dirigée par l'ancien directeur général du Cosec, Amadou Kane Diallo, Adama Ly a appelé à un vote utile. Dans une déclaration, ce militant du parti démocratique sénégalais (Pds) appelle les populations à voter utile le 30 juillet prochain. Selon lui, la 12e législature était comme un « champ de bataille, un lieu de règlement de comptes ». « Elle a été la plus nulle dans l'histoire du Sénégal », a-t-il déclaré. A ses yeux, « il n'est plus question de confier les voix du peuple à des gens incompétents, incapables de proposer des lois et règlements pour le bien-être des populations et la bonne marche de notre Nation ».

En cette période de campagne électorale, tous les discours sont servis, mais le seul qui vaille, selon Adama Ly, est « une prise de conscience des populations à faire un vote utile ». Pour lui, « voter utile consiste à choisir des représentants dignes de ce nom ». Il refuse que « le peuple donne sa voix à des gens qui ne connaissent pas le rôle d'un député ». Selon lui, un choix ne peut être plus judicieux que celui de voter le parti de la paix (Pdp) « Jam bamtaaré, Synergie Nguir Liggeyal Sénégal ». Il appelle ainsi les populations à aller retirer d'abord leurs cartes d'identité biométriques et ensuite voter massivement dans le calme et la sérénité le jour du scrutin.