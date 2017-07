Sénégal: Diaspora - Afrique de l'Ouest - Trois principaux candidats pour un siège en Côte d'Ivoire

Les Sénégalais de la diaspora, installés en Côte d'Ivoire, vibrent, depuis le 10 juillet, aux rythmes des élections législatives de leur pays. Les partisans de Baldé, de la mouvance présidentielle et de Wade se disputent le siège de député dévolu aux Sénégalais dans ce pays.

Grâce à une révision constitutionnelle, adoptée en mars 2016 et permettant d'avoir 15 députés issus de la diaspora, les Sénégalais installés en Côte d'Ivoire seront désormais représentés à l'Assemblée nationale. Les staffs des candidats indépendants ou investis par des partis ou des coalitions politiques sont déjà engagés dans ces joutes électorales en Côte d'Ivoire, pays d'accueil traditionnel de l'immigration sénégalaise. Selon le consulat du Sénégal, sis à la Rue du commerce au Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne - des candidats investis par leur parti ou leur coalition sont déjà en campagne. « C'est un peu timide pour l'instant, mais des candidats officiellement investis ont commencé à rencontrer les populations », confie une source au consulat En effet, trois candidats principaux sont officiellement en lice pour le siège de la diaspora sénégalaise. Il s'agit de Alioune Mané investi par le parti d'Abdoulaye Baldé, de Ousseynou Kâ pour le compte du Pds de l'ancien président Abdoulaye Wade, lui-même candidat et tête de liste de la coalition «Manko Wattu Senegaal» et de Seybatou Aw, investi par la coalition au pouvoir, «Benno Bokk Yakaar». Ils sillonnent Treichville, Koumassi, Marcory, Adjamé et bien d'autres communes du district d'Abidjan et même de l'intérieur du pays pour convaincre le maximum d'électeurs à leur faire confiance pour le scrutin du 30 juillet prochain. Ainsi, les équipes du candidat de la coalition «Benno Bokk Yakaar» vont à la rencontre des ressortissants sénégalais. Ils ont animé, le 12 juillet, un meeting à Bouaké, dans le centre-nord du pays. Selon une source proche de leur staff, il rencontrera, durant ces trois semaines de campagne, les Sénégalais de la ville de Yamoussoukro (capitale politique), dans le centre du pays, et ceux des villes de Daloa et Gagnoa, dans l'Ouest du pays, sans oublier d'autres rencontres prévues à son Qg à Abidjan. Et ce, malgré les voix discordantes au sein des militants de l'Apr sur son choix par la direction de la coalition «Benno Bokk Yakaar».

« Nous sommes très engagés au niveau de l'Apr pour faire élire le candidat qui a été désigné par notre coalition même si nous ne sommes pas d'accord sur le choix de la direction du parti. Parce que, pour nous, ce choix n'a pas été consensuel, c'est plutôt un parachutage. Mais, pour le président Macky Sall, nous allons voter. Et après les élections, nous allons laver le linge sale en famille », fait savoir, à Treichville, un leader de la jeunesse sénégalaise très actif au sein de la représentation de l'Apr en Côte d'Ivoire.