Sénégal: Un oeil sur la campagne - Ces comportements punis par le code électoral (Par Mbaye Sarr Diakhaté)

Dans son chapitre VI, le code électoral consacre 26 articles aux dispositions pénales. Dispositions souvent méconnues par le grand public, voire des acteurs politiques. Ainsi la loi électorale vise et réprime une kyrielle de comportements souvent habituels au cours des scrutins. Il n'est pas rare d'entendre, même par ces temps de sécurisation du fichier à travers numérisation, qu'un tel détient deux cartes d'électeur.

Inconsciemment ou non, cet électeur s'expose à des sanctions prévues dans le code électoral. Il en est de même pour le vote multiple. Le phénomène électoral le plus courant, communément appelé « achat de conscience » est pourtant sévèrement puni par la loi. Le texte dispose que « quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d'obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 200.000 FCfa. » A contrario, l'incitation à l'abstention est aussi interdite par le code. La loi dispose, en la matière, que « la même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir. »

L'autre phénomène qui émaille souvent la campagne et les opérations électorales reste la violence. La loi électorale interdit formellement le port d'arme dans les lieux de vote ainsi que toutes les formes de violence sur l'électeur. C'est ainsi qu'il est banni « toute irruption dans un bureau de vote avec violence, en vue d'empêcher un choix. » Dans le registre de la violence électorale, il est aussi proscrit les tentatives d'intimidation par la diffusion de fausse nouvelles, de bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, visant à détourner des suffrages ou pousser les électeurs à s'abstenir de voter. »

Dans la palette de sanctions, la loi électorale prévoit des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à dix ans pour dissuader les mauvais comportements qui peuvent entacher la sincérité du scrutin et du libre exercice du droit de vote. En ce qui concerne les amendent qui doivent accompagner ces peines de prison, elles sont relativement faibles et ne dépassent guère le million de francs Cfa. Les agents fonctionnaires membres des bureaux de vote sont eux aussi visés par les dispositions pénales. La loi leur interdit de soustraire, aux membres du bureau de vote d'ajouter ou altérer des bulletins, etc. en cas d'infraction, il sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois et dix (10) ans au plus.