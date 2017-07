Sénégal: Violences électorales - L'opposition veut installer des zones de non loi à Dakar, selon « Benno Bokk Yakaar »

A mi-parcours dans cette campagne électorale, la coalition « Benno Bokk Yaakaar » a dénoncé hier les violences qui ont émaillé le déploiement de ses candidats à Dakar en particulier.

Le coordonnateur de son pôle de communication a déclaré que « des violences sont entretenues au vu et au su de tout le monde pour établir des zones de non-loi », non sans déplorer que seules les caravanes de la majorité présidentielle sont attaquées, en prenant la presse et la société civile à témoin. Il a annoncé que la coalition compte déposer une plainte après les agressions subies à Grand Yoff, à Grand Dakar et à la Médina et appelé « l'Etat à les protéger ». Par la voix de Mahawa Sémou Diouf, « la coalition Bby condamne avec la dernière énergie tout acte de violence d'où que cela puisse provenir car, à sa tête, nous avons un homme de paix, un homme allergique à toute forme de violence ».

Auparavant, le coordonnateur de la cellule de communication de « Benno », entouré du Dr Malick Diop (Dg de l'Asepex), Wally Fall (ancien maire de Derklé), s'était félicité de la bonne campagne de leur tête de liste nationale, le Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne. « Partout où M. Dionne et son équipe sont passés, des milliers et des milliers de nos compatriotes de tous âges sortent spontanément pour montrer leur adhésion massive et totale au bilan et aux réalisations tout azimut » du président Macky Sall. « En face », Mahawa Sémou Diouf estime qu'il y a « une opposition touristique, qui a pour guide la démagogie et la désinformation, sentant que son discours creux ne convainc pas, veut aujourd'hui se livrer à la violence par des attaques de cortèges, des jets de pierres, au vu et au su de tout le monde ». « Benno » a présenté une nouvelle fois ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie de samedi dernier au stade Demba Diop. Le porte-parole a enfin réitéré l'appel de la coalition à un retrait massif des cartes d'électeurs, ces dernières étant « le seul argument pour faire valoir ses opinions en démocratie ».