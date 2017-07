Sénégal: Mbour - Les victimes enterrées, le club prévoit une marche silencieuse samedi

Les victimes du drame de Demba Diop peuvent reposer en paix. Sept d'entre elles ont été mises en terre hier, à l'exception de Charles de Gaulle Gomis. Leur inhumation s'est faite dans la douleur, en présence de leurs proches et des autorités de la ville. Pour leur rendre un dernier hommage, le Stade de Mbour a prévu, samedi, une marche silencieuse.

Difficile de se retenir quand les dernières pelletées de sable recouvraient, hier, le corps d'Oulimata Fall.

Au cimetière de Darou Salam, la foule qui avait accompagné la victime jusqu'à sa dernière demeure n'avait pu se retenir. Beaucoup avaient craqué. Au domicile familial, l'ambiance était encore plus lourde. Les mots ne pouvaient décrire ce que ressentaient les membres de la famille.

Plusieurs délégations, dont celle de la Première Dame, ont été reçues et ont présenté leurs condoléances à la famille éplorée, aux proches. Le monde du football n'était pas en reste. Depuis que les corps ont été mis à la disposition des familles, lundi, dans la soirée, les enterrements se sont enchaînés. Niokhor Diouf et Assane Mar Dione ont été inhumés un peu plus tôt dans la matinée.

La veille, des centaines de personnes ont assisté à l'enterrement de Khalifa Mbaye et de Mame Boucounta Sow. Assane Faye a été enterré à Pout et Baba Seydi Diouf à Touba. Après l'enterrement des victimes, le Stade de Mbour envisage d'organiser ce vendredi une cérémonie de prières en leur honneur. Le lendemain samedi 22 juillet, les dirigeants du club ont prévu une marche silencieuse à l'heure du match. Cette manifestation se veut pacifique, ont précisé les dirigeants. Aucun débordement ne sera toléré, ont-ils averti.

303 blessés décomptés dont 2 dans le coma

De son côté, Papa Hamady Ndao est revenu sur les faits pour rétablir certaines vérités et donner la version officielle du club. M. Ndao a précisé que 5 des 8 victimes étaient des joueurs de football. Pour ce qui est des blessés, le chiffre dépasse de loin les 102 annoncés officiellement. Ce chiffre, a-t-il indiqué, ne prend pas en compte les 201 autres blessés qui, après les incidents, sont rentrés directement à Mbour pour être pris charge par les structures sanitaires. Ce qui porte, selon lui, le bilan à 303 blessés dont 6 dans un état grave et 2 dans le coma. « Après le drame, le Stade de Mbour a eu à prendre en charge tous les blessés avec l'aide des autorités, mais aussi le président de la République, Macky Sall, et les bonnes volontés », a fait savoir M. Ndao qui a précisé que six blessés sont encore retenus dans les structures sanitaires à Dakar.

Saliou Samb, président stade de Mbour « Faire la lumière et situer les responsabilités »

Les blessures n'ont pas encore fini de se cicatriser chez les dirigeants du Stade de Mbour qui ne cachent pas leur amertume, leur douleur. Au cours d'un point de presse tenu hier, Saliou Samb, président du club, a indiqué que le 15 juillet restera longtemps encore dans les mémoires. « Nous avons payé un lourd tribut pour avoir cette coupe, mais nous souffrons dans la douleur, dans la dignité. Nous avons tout mis en œuvre pour que nos morts aient un deuil décent et digne, que nos blessés s'en remettent », a-t-il dit, appelant les Mbourois à accepter la volonté divine. Pour M. Samb, la douleur n'est pas que mbouroise.

« Elle est aussi nationale », a-t-il dit, en lançant un appel à l'apaisement. « Les Mbourois sont meurtris et remontés contre l'irresponsabilité dans l'organisation, la gestion des faits, mais aussi de la communication faite autour de l'événement. Mais à Mbour, nous savons souffrir dans la dignité nous ne répondrons pas à la provocation », a indiqué M. Samb qui a toutefois exigé que la justice soit rendue pour un devoir de mémoire. « Nous devons la vérité à nos morts et il faut que les responsabilités soient situées. Cela ne fera pas revenir nos morts, mais cela nous soulagera et permettra à l'avenir d'empêcher de vivre ces sauvageries », a affirmé M. Samb. Le club s'est attaché les services d'un conseil, à savoir Me Boucounta Diallo.

L'ambassadeur du Kosovo présente ses condoléances au club

M. Ramadan Gashi, Ambassadeur du Kosovo au Sénégal, était hier à Mbour pour présenter ses condoléances au club et aux familles des victimes. Le diplomate kosovar a jugé opportun de faire le déplacement à Mbour pour présenter au président Saliou Samb ses condoléances au nom de son peuple, de l'État, du sport et du football du Kosovo.

« C'est un moment très difficile que vous passez et j'aimerais faire un appel d'apaisement. Ce drame va rester dans l'histoire, mais cela va rendre les gens plus responsables pour réduire ce genre d'accident dans les stades et de combattre chacun de son côté le hooliganisme », a dit M. Gashi. Le diplomate dit être venu au nom d'une nation qui a joué le premier match de football de l'histoire du Kosovo avec le Sénégal.