Tunisie: Dylan Bronn - Le Franco-Tunisien intéresse La Gantoise

Dylan Bronn pourrait quitter la Ligue 2 et découvrir l'Europa League cette saison. Le défenseur de Niort plait en Belgique. Et plus précisément du côté de La Gantoise. Le club belge qui disputera le 3ème tour de qualification de l'Europa League serait intéressé par l'arrière garde franco-Tunisien. Selon L'Equipe, La Gantoise serait sur la piste du défenseur de Niort, qui évolue en Ligue 2 française. Des discussions auraient été entamées entre les deux clubs alors que le Franco-tunisien, qui a disputé 30 matches de L2 la saison passée, est sous contrat jusqu'en 2019.

Dylan Bronn est le type de joueur qui a eu une ascension fulgurante en passant de la 8e division à la Ligue 2 en peu de temps. Passé en un an de la DH à la sélection tunisienne et aux portes de la L1, le défenseur de Niort (L2) connaît une ascension fulgurante et méritée. Le défenseur central de Niort rejoindra bientôt les Aigles de Carthage après avoir donné son accord à la Fédération tunisienne de football (FTF). De mère tunisienne, Bronn devra suivre une procédure administrative à fin de changer de nationalité sportive.