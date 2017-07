L'AssociationYaThi' Breizh dirigée par l'ancien international El Kabir Péne a encore renouvelé son action en direction du département de Thiès à travers le matériel sportif, médical et scolaire d'une valeur de 200 millions de FCFA, qui sera distribué lors de la 5ème édition du camp de basket qui sera organisé du 21 au 23 juillet à Thiès.

Une occasion pour les anciens internationaux sénégalais El Kabir Pène et Malick Badiane de partager avec les jeunes basketteurs thiessois leur expérience, leur vécu mais aussi de transmettre les valeurs que le sport regorge.

El Kabir Pène et son association Ya Thi-Breizh, trait d'union entre la ville de Thiès et la ville Bretone de Rennes en France, vont investir le terrain du Cat de Thiès dans le cadre du camp de basket annuel qu'ils organisent du 21 au 23 juillet prochain. Le camp qui sera à sa cinquième édition va regrouper 60 jeunes issus des différentes écoles de basket et âgés de 9 et 14 ans.

«Nous avons sélectionné les meilleurs élèves des écoles. Cette année, nous avons choisi 60 jeunes dont 25 filles», a indiqué El Kabir Péne.

La vocation première du camp est de permettre à ce dernier et Malick Badiane, son ancien coéquipier de l'équipe nationale et par ailleurs membre de l'Association, de partager avec les jeunes basketteurs en herbes de Thiès leur expérience et vécu dans le basketball.

Mais surtout de rappeler aux participants les notions de citoyenneté, les valeurs du sport basket tou en mettant un accent sur les défis de l'environnement.

Mais au-delà de l'aspect purement sportif, l'association Ya Thi Breizh va donner corps à toute son action avec l' important lot de matériels contenu dans deux conteneurs de 55 m3 d'une valeur estimée entre 150 et 200 millions de Fcfa.

Le matériel sera mis à la disposition de structures à Thiès. Il est composé entre autres de 2500 paires de chaussures, 778 ballons de basket et 21 ballons foot. Les 10 meilleurs élèves du camp pourront aussi bénéficier de vélos. Sans compter les 700 ordinateurs qui seront distribués à 30 écoles du département de Thiès.

DES MATERIELS MEDICAUX POUR LES HOPITAUX DE THIES

Pour le volet santé occupe une part importante dans l'action de YaThi' Breizh. L'hôpital régional de Thiès sera l'épicentre puisque son service orthopédique ainsi que les hôpitauxde Takhi Kaw et de Medina Fall, vont recevoir une cinquantaine de tables de kiné, 10 lits médicalisés ainsi que divers médicaments.