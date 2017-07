Sénégal: Diourbel / Incendie du marché Ndoumbé Diop - Khadim Samb du mouvement Leungo aux chevets des sinistrés

Et d'ajouter: «Nous nous engageons toujours à accompagner le président de la République qui a entamé des travaux de modernisation de Diourbel. Nous ne manquerons pas de saluer le geste noble de la présidente du Conseil économique social et environnemental qui a remis aux sinistres une enveloppe de 5 millions. Après cet étape nous irons au camp des Sapeurs pompiers car ils avaient beaucoup contribué à la réussite de ma manifestation du 30 mars».

Khadim Samb s'est prononcé également sur le drame de Demba Diop. «Au moment où on regrette ses dégâts, une autre catastrophe a été enregistrée à Dakar lors de la finale entre de ligue de football entre l'USO et l'AS Mbour, ayant causé la mort de 8 supporters de Mbour. J'en profite pour présenter mes condoléances au chef de l'Etat, Macky Sall, au ministre des Sports, Matar Ba, et à toute la population de Mbour. C'est une ville où j'ai mon lieu de travail, ma maison. Mon épouse et ma famille y résident».

