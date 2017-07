La coalition dirigée par Me Wade qui estime qu'à l'heure actuelle, « la moitié des cartes n'est pas encore distribuée », avertit par ailleurs le président Macky Sall « de l'extrême gravité de la situation qu'il a créée pour installer la confusion et en profiter pour tricher ». Au final, Wattu Senegaal dit le prendre «personnellement responsable des conséquences qui en résulteraient ».

Dans une note transmise à la presse hier, Me Wade et les leaders de la Coalition Gagnante appellent « celles et tous ceux qui n'ont pas encore reçu leurs cartes d'électeurs d'aller le mardi 25 juillet 2017 à 14 heures, devant les sous-préfectures, préfectures et consulats du Sénégal pour exiger la production et la délivrance des cartes d'électeurs à leurs ayant-droit».

La Coalition Gagnante Wattu Senegaal de Me Wade s'en va en guerre contre la délivrance poussive des cartes d'électeur. Et cette fois, pour de bon.

