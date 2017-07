Sénégal: Campagne d'affichage politique à Saint Louis - Quand les têtes de listes nationales supplantent les candidats sur la départementale !

Plus de dix jours après le démarrage de la campagne pour les législatives du 30 juillet, on n'est encore très loin du grand rush des affiches de campagne au niveau des grandes artères de la ville de Saint-Louis.

Seule une dizaine de photos des candidats reste visible dans certains coins de la ville tricentenaire au moment où la plupart des représentants des 47 listes sont aux abonnés absents. Mieux, sur les affiches visibles, la plupart font la promotion des têtes de listes nationales au détriment des candidats sur la liste départementale. Il s'agit entre autres, des coalitions : Joyyanti de l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, du Pôle alternatif/ 3ème voie «Sénégal Dey Dem» du Dr Cheikh Tidiane Gadio, de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, de « Osez l'avenir » de Me Aïssata Tall Sall et du Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur). Dans toutes les affiches de ces listes, on ne voit aucune photo des candidats sur la liste départementale.

Interpellés, certains candidats sur la liste départementale touchés par cette censure semblent n'être nullement ébranlés par cette situation. En effet, soulignant que celle-ci est due au fait que la plupart des affiches sont confectionnées à Dakar par le comité électoral national, ils ont précisé que cette absence de visibilité sur les affiches publiques n'entrave en rien leur campagne du fait de la campagne de proximité qu'ils effectuent dans les différents quartiers de la ville.

À noter qu'à côté de ces coalitions, il y'en a celles qui ont opté pour la visibilité de leurs candidats au niveau local. Il s'agit notamment de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) dirigée par le ministre Amadou Mansour Faye et sa collègue Khoudia Mbaye et la Coalition Gagnante Wattu Senegaal conduite par Ameth Fall braya et Aminata Boye. Cependant, la dernière nommée reste introuvable dans l'une quelconque des affiches de la coalition portée par l'ancien président Abdoulaye Wade.