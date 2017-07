Sénégal: Délivrance «anarchique et partisane» des cartes d'électeur - Y En à Marre indexe l'Etat

La cadence poussive de distribution des cartes d'électeurs, suite à la refonte du fichier électoral, inquiète au plus haut point le Mouvement Y en a marre.

Dans une note transmise à la presse hier, mercredi 19 juillet, Fadel Barro et cie se sont en effet dits « très préoccupés par les graves retards constatés au Sénégal et dans les représentations consulaires, du faible niveau de délivrance des cartes d'électeurs ». Et de faire remarquer dans la foulée : « Nonobstant, le caractère coûteux de cette opération qui aura englouti 50 milliards de francs CFA du contribuable sénégalais, les citoyens sont quotidiennement obligés de faire des va-et-vient pour s'enquérir de la disponibilité de leur carte d'électeur au niveau des services dédiés ».

Qui plus est, dira le mouvement citoyen, « La situation de distribution anarchique et partisane des cartes d'identité constatée à l'intérieur du pays et dans la diaspora crée actuellement une situation de tension permanente ». La conséquence est, selon Fadel Barro et ses compagnons, que « Plusieurs cas d'affrontements, entre militants de différents camps, ont été relevés durant la campagne électorale qui se poursuit ». Y en a marre qui juge « ces actes de violence regrettables » et qui a invité les parties « à faire preuve de davantage de retenue » n'en juge pas moins qu'« Au regard de cette situation, et face à un climat électoral tendu, de graves risques pèsent sur la bonne tenue des élections législatives ».

Pour le mouvement citoyen, le principal responsable de cette situation chaotique reste l'Etat du Sénégal et celui-ci, par le biais de son ministère chargé des élections, « doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les citoyens puissent disposer de leur carte d'électeur à temps ». A défaut, a conclu Y en a marre, « L'autorité étatique sera tenue responsable de toute montée de tension ou autre situation fâcheuse qui pourrait survenir, pendant et après le scrutin, du fait des frustrations de citoyens privés de leur droit civique que constitue le vote ».