Sénégal: Thiès / Retard dans la délivrance des cartes d'électeurs - Mankoo (jeune) n'exclut pas de descendre dans la rue

Les jeunes de la Coalition Mankoo Taxawu Senegaal de Thiès sont prêts à l'offensive contre les retards constatés au niveau de la délivrance des cartes d'électeur. Ils n'excluent en effet pas de descendre dans la rue dans les prochains jours, pour faire face à cette situation inquiétante de distribution des cartes d'identité. Ils l'ont fait savoir hier, mercredi 19 juillet, face à la presse, au cyber espace, quartier général du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck.

« Le pouvoir est animé par un désir de saboter les élections législatives. Ici, à Thiès, 2 personnes de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp) ont été arrêtées pour avoir récupéré plusieurs cartes d'identité », explique Cheikh Gaye, responsable des jeunes du Parti Rewmi de Thiès Nord, non moins investi sur la liste nationale de Mankoo. « Plusieurs cartes d'électeur sont en souffrance à Thiès. Ils se sont rendus compte que le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, est toujours adulé dans la cité du rail », explique Cheikh Gaye. Non sans inviter les Thiessois à mobiliser toutes leurs énergies pour récupérer leur carte d'électeur et porter la victoire de la coalition Mankoo à Thiès.

En plus de s'inquiéter de la disponibilité des cartes pour permettre aux Thiessois d'accomplir leur acte citoyen le 30 juillet prochain, la jeunesse de la Coalition Mankoo s'est indignée de la gestion étatique des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Elle estime en effet que « les passations de marchés n'obéissent à aucune règle de transparence, poussant un vrai ministre à claquer la porte et garder sa dignité. Oui, ce dernier ne voulait pas de leur SALL deal ». Aussi, les jeunes ont dit être préoccupés par « ceux qui gèrent les deniers publics et qui passent tout leur temps à monter des deals d'exonérations fiscales et d'abandons de créances dans leurs appartements et bureaux privés pour financer une pénible carrière politique ».