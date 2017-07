Sénégal: Rufisque / Violences électorales de mardi - Mankoo Taxawu Senegaal parle de panique à Bby

Après les violentes attaques dont elle a fait l'objet, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal a fait face à la presse pour dénoncer la violence gratuite et féroce qui s'est abattue sur sa caravane. Pour Oumar Cissé et ses partisans, le camp d'en face est surpris et paniqué par l'ampleur de la mobilisation qui suit leur coalition.

La tête de liste départementale de Manko est en effet revenue sur les évènements qui relèvent, selon lui, d'une panique qui s'est emparée du camp du pouvoir pour arriver à ces scènes de violences inouïes que la ville de Rufisque a connues ce mardi. « Les images suffisent à elles-mêmes pour décrire toute la violence exercée par les hommes du ministre Oumar Guèye. Il y avait des témoins et cette fois, c'est toute la presse nationale qui était témoin de ces événements en direct. Nous avons rencontré à Colobane le cortège de la Bby conduite par son coordonnateur et ministre Oumar Guèye, accompagné par la plupart des leaders de Bby de Rufisque et du département qui ont même amplifié les choses. Nous avons été surpris de voir cette coalition attaquer de façon si féroce les jeunes gens et femmes qui nous accompagnaient », a dit le Dr Oumar Cissé.

Pour lui, c'est un plan qui a été savamment ourdi pour attenter à leurs vies parce que, dira-t-il, leur coalition fait peur en ce moment dans le département à cause de l'élan de sympathie qui entoure leur tête de liste. Oumar Cissé de renchérir : « ce qui s'est passé hier (avant-hier mardi) ne peut être assimilé qu'à une panique au plus haut point.

En observant les images, on ne peut pas manquer de parler de coup prémédité. On avait comme l'impression que l'intention était d'arrêter un homme qui, par le projet qu'il porte sur la ville et dans le département, commence à déstabiliser le message de Benno Bokk Yaakaar ». Mais, loin d'être perturbé outre mesure, le patron du mouvement Vision Rufisque et tête de liste départementale a tenu à faire savoir que « les jeunes qui m'accompagnent sont convaincus de l'alternative que constitue Mankoo pour ce département et pour le Sénégal ». Notons enfin que la coalition Benno Bokk Yaakaar promet de se prononcer sur les évènements ce jour, jeudi.