Sénégal: Me Aïssata Tall Sall à Thiès - «Changer la figure de l'Assemblée nationale »

Sur la question des industries extractives, Me Tall a déploré l'exploitation du zircon par des étrangers, en dehors du phosphate. Il est question, selon elle, de transparence et de répartition des fruits de l'exploitation de cette denrée naturelle au profit du pays. « C'est une ressource naturelle qui appartient aux Sénégalais », a-t-elle dit sans ambages.

Aussi, la responsable socialiste a passé en revue les différents secteurs d'activités de la cité du rail en indiquant que Thiès est tombé en dégringolade, en désuétude. « Thiès doit prendre son développement, son envergure pour remplir ce rôle de relais. Nous travaillerons aussi à modernisant cette cité et son département : son infrastructure, le tourisme », a relevé Me Aissata Tall Sall devant ses militants.

