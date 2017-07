Tunisie: Des renforts de qualité à l'EST

Perdu de vue depuis quelque temps, Farid Matri refait surface et participera à l'édition de la joute arabe. La liste des joueurs comprend les noms suivants : Moez Ben Cherifia, Ali Jemal, Wassim Karoui, Iheb Mbarki, Khalil Chamam, Chamseddine Dhaouadi, Ali Machani, Montassar Talbi, Houcine Rabii, Farid Matri, Ghailane Chaâlali, Ferjani Sassi, Fousseny Coulibaly, Franck Kom, Ilyes Jelassi, Maher Sghaier, Anis Badri, Saâd Bguir, Fakhreddine Ben Youssef, Edem Rejaibi, Taha Yassine Khenissi, Bilel Mejri et Haithem Jouini

