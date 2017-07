Sénégal: Administration publique en cette période de campagne pour les législatives - Le service continue avec moins de sollicitations

A part les quelques agents politiques des administrations publiques absents des bureaux pour des raisons bien valables, ils sont permissionnaires ou en congé, les services fonctionnement correctement. La seule chose à relever, c'est la baisse du niveau de fréquentation des services par les administrés. C'est le constat fait avant-hier, mardi 18 juillet, dans les départements de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, en cette période de campagne pour les législatives.

Pour un agent public, faire de la politique c'est soutenir l'action publique, dit-on savamment! D'ailleurs, les textes l'autorisent et l'encadrent. Cela est d'autant plus visible sur le terrain en cette période de campagne législative. Pour autant, l'administration publique reste régie par des principes d'organisation internes à savoir les principes de continuité, de la hiérarchie, de la collégialité et de la séparation des fonctions. Sous ce rapport, un tour effectué hier mardi dans les départements ministériels de l'Enseignement supérieur, des Finances et du Commerce permet de vérifier l'effectivité de ces principes dans l'administration sénégalaise.

Toutefois, en cette période de campagne électorale pour les législatives du 30 juillet prochain, la vitalité des services administratifs est surtout écorcée par les principes de la hiérarchie et de la séparation des fonctions. Sur ce, Amadou Tidiane Ndiaye, directeur de Cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur trouvé sur place affirme que «le service continue et que presque tous les agents sont sur place, excepté les permissionnaires ou ceux qui sont en congés».

A ce propos, il dira: «à part quelques cas rattachés aux principes d'hiérarchie et de séparation de fonctions, qui pourraient être notés, le service administratif public continu et tout se passe correctement. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, tenus par le devoir d'efficacité et d'efficience dans le traitement des dossiers, surtout en cette période des examens, des concours et de la prochaine rentrée universitaire».

Amadou Tidiane Ndiaye précise, en outre, que «le ministre qui n'est pas foncièrement politique allie ses fonctions et ses obligations de rendre visible l'action du gouvernement surtout en ces temps de campagne. Il est régulièrement présent au ministère. D'ailleurs, nous sommes sur le point de visiter des chantiers en vue de la prochaine rentrée. C'est dire que tout se passe normalement dans le département de l'Enseignement supérieur», a-t-il laissé entendre.

Au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, les agents sont scotchés à leurs ordinateurs. Pas de grands mouvements dans les couloirs qui sont presque vides. C'est un calme plat qui gouverne les lieux. A l'extérieur, tout comme aux abords, ce n'est pas les temps habituels. L'activité économique est presque au point mort. Ce que pourrait bien expliquer le contexte de campagne législative, le chef de ce département ministériel, Amadou Ba, étant tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (mouvance présidentielle) du département de Dakar.

Au département des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ce n'est pas le grand afflux, il n'y a presque pas de rendez-vous ou audiences. Même constat au ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, situé à Mermoz. Là, pour les services visités comme le (service) courrier, la Direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage), la Direction des ressources humaines (Drh)... , les agents sont présents. Cependant, il faut noter que ce n'est pas la grande concentration. On note moins, ou presque pas, de mouvements dans les bureaux et couloirs comme constaté habituellement.