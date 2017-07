Tunisie/Ghana: Ne pas se tromper de cible

Sur ce, en ce moment, le CA semble actif sur le marché, sachant qu'il vient aussi de sceller quasiment un accord avec un autre joueur ghanéen, en l'occurrence, Abdullatif Anabila, milieu de terrain de 20 ans.

Pas de fièvre acheteuse jusque-là mais une volonté clubiste de ne pas être en marge, en retard par rapport à ses concurrents. Et au CA de bientôt se ruer sur quelques joueurs locaux pour compléter le tableau et peaufiner son groupe.

Les prochains jours nous en diront davantage et les pistes sont nombreuses, sachant qu'en cette période précise, il ne s'agit pas de réajuster son groupe mais de carrément le renforcer au niveau des trois lignes de jeu.

Il faut comprendre que contrairement au mercato d'hiver qui répond toujours à un besoin, celui de compléter le groupe, la fenêtre d'été est là pour se projeter et réaliser des mouvements de qualité. Bref, ce n'est pas un marché d'appoint.

En conséquence, actuellement, le CA a défini ses priorités et devrait se pencher sur la défense (recherche d'un axial) et d'un attaquant supplémentaire (s'il s'avère que Rusike et Chenihi sont partants).

A ce propos, toujours volet attaque, Ondama ne peut à lui seul faire l'affaire. Il s'agit tout d'abord de garder Imed Méniaoui qui a encore de beaux jours devant lui, tout en tâtant le pouls du marché, si jamais une belle opportunité se présente. Idem en défense où Bilel Ifa pourrait obtenir son bon de sortie.

Ce qui amènerait les recruteurs à chercher un axial de qualité, une bonne pioche. Enfin, après le départ de Farouk Ben Mustapha, Seïf Charfi sera le portier N°1 du CA. En clair, Rami Jeridi ne viendra pas et Atef Dkhili est jugé peu rassurant. Un boulevard devant Charfi, l'ex-gardien de l'USBG et pur produit clubiste.

Eviter les achats impulsifs !

Pressés par le temps et décidés à réussir la prochaine saison, les tenants clubistes ont cependant intérêt à ne pas se tromper de cibles. Éviter les échecs fracassants qui symbolisent la gestion chaotique d'une certaine époque avec les cas Nouioui, Lamouchia, Karl Max, Moussilou, Tagoe.

Recruter ne doit plus ressembler davantage à des opérations faites pour se rassurer que pour progresser ! En clair, un achat compulsif comme pour se rassurer d'avoir fait quelque chose ! Cette tendance doit s'arrêter.

Car empiler les joueurs sans garanties en retour exposera par la suite le club à un trop-plein de masse salariale avec les conséquences que l'on connaît...

La déclaration de Hamadi Bousbii

L'ancien président et jusque-là mécène du Club Africain Hamadi Bousbii s'est récemment fendu d'une déclaration plus ou moins inattendue.

Via un communiqué, le père spirituel du CA a affirmé qu'il ne pourrait plus financer son club de cœur et lui venir en aide dans les moments de crise. Hamadi Bousbii a évoqué des raisons de santé pour expliquer ce revirement.

Le bailleur de fonds historique du CA se retire donc après des années de soutien indéfectible. Cela dit, le timing du retrait intervient après l'annonce faite par le président du CA concernant la prochaine tenue d'une assemblée élective.

En poste depuis cinq ans, le président Slim Riahi évolue en roue libre pour succéder à lui-même, sachant que les prétendants ne se bousculent pas au portillon en ce moment !