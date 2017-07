Sénégal: Campagne électorale de Bby à Kolda - Le Pm Dionne confiant de la victoire au Fouladou

C'est dans un stade régional comble et surchauffé que la tête de liste Benno Bokk Yakaar (Bby), le Premier ministre Dionne, a été accueilli à 22H15. Visiblement très satisfait de cet accueil, malgré l'heure tardive, il est revenu sur les réalisations du Président Macky Sall au Fouladou. Il a parlé de «la RN6, le pont Abdoul Diallo, la grande Mosquée actuellement en chantier». Pour Mahammed Boun Abdalah Dionne, aucun doute n'est permis pour la victoire de BBY et le travail va se poursuivre pour Kolda «qui reste une région importante pour des secteur porteur comme l'agriculture et l'élevage».

La coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a réussi le pari de la mobilisation, en remplissant le stade régional pour accueillir la tête de liste, Mahammed Boun Abdallah Dionne, en meeting nocturne. Bamtaare Sénégal de Chérif Leheib Aïdara, a participé activement à cette mobilisation. Occasion pour lui de rendre hommage au maire Abdoulaye Bibi Baldé et à Mameboye Diao et d'énumérer les réalisations du gouvernement.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.