Sénégal: Interdiction de rassemblements politiques et absence des têtes de listes nationales - Une campagne sans grands bruits à Touba-Mbacke

Modou, un jeune homme trouvé dans son lieu de commerce au marché Ocass, n'accorde pas trop d'importance à la campagne législative, lui également. « De toute façon, je vais voter. Car, parmi les candidats, il y a un que je soutiendrai pour toujours », dit-il. A signaler qu'outre Me Wade et le Pm Dionne, il n'y que le leader de la coalition « Osons l'avenir », Aissata Tall Sall qui a été de passage à Mbacké. Elle est venue à 3 heures du matin, heure à laquelle elle n'a pas pu faire de déclaration. Aissata Tall Sall a aussitôt regagné Dakar, sans passer la nuit à Mbacké.

« Dans notre stratégie, on met beaucoup l'accent sur les rencontres à domicile, la participation aux rassemblements féminins et la campagne dans les lieux publics comme les marchés et les gares routières », soutient Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, investi de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal. Une dame de la liste indépendante, Suxali Sénégal, dirigée par Fallou Mbacké, mise sur une campagne à bord des taxis qui assurent la liaison entre les deux villes. A signaler cependant que si, dans la cité religieuse, il existe des électeurs qui attendent un Ndigel pour voter, d'autres par contre ont déjà leur liste de cœur. « Je n'accorde pas trop d'importance à la campagne. De toute façon, je vais voter. Et je donnerai ma voix à la liste qui m'a été recommandée », soutient Sokhna Astou, une vendeuse de café, rencontrée aux abords du rond point de Mbacké.

Seule une grande affiche de la coalition Taxawu Senegaal est visible à l'entrée de la ville de Mbacké. A part ça et quelques voitures des investis avec les affiches en circulation de temps à autre, rien ne montre qu'on est en campagne électorale. La recommandation du Khalife est passée par là. Et pour se soumettre à la décision de l'autorité, les hommes politiques ont choisi les visites de proximité.

