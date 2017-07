Sénégal: Kaolack / Meeting avorté de Bby - Le faux bond de Dionne

La ministre de la Femme et mairesse de Kaolack Mariama Sarr, pour ne pas subir l'humiliation de ses camarades de l'Apr qui ont envahi le stade, dès le matin avec leurs militants, improvise un rassemblement devant le complexe sportif en compagnie de certains responsables des partis alliés notamment l'Afp, le Rp, la Ld, le Ps. Rien n'y fit. Le Pm Dionne aura dribblé tout ce beau monde, parti toutefois pour l'accueillir dans la division. Finalement, le meeting de Bby à Kaolack est reporté et programmé pour ce jour, jeudi 20 juillet 2017.

Il est 15 heures ! Le stade Lamine Guèye de Kaolack refuse du monde. Il est même rempli comme un œuf. Militants et sympathisants de la coalition présidentielle avaient, dès les premières heures, pris d'assaut les lieux. Jeunes, femmes et adultes, tous vêtus de tee-shirts à l'effigie de la tête de liste nationale de Bby, rivalisent d'ardeur. Pancartes à la main, chacun montre sa présence sur les lieux en scandant le nom de son ténor.

