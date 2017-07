Afrique: Lancement du nouvelle chaine africaine 100 % sport - A+ Sport, pour ourir une large fenêtre sur le sport africain

Les Jeux de la Francophonie qui s'ouvre demain vendredi à Abidjan, donneront le top départ d'une nouvelle chaine qui sera lancée sur le bouquet de Canal +. Il s'agit de la chaine A+ Sport, disponible dés la formule Evasion, qui se propose, à partir de ce 21 juillet, une diversité de programmes sportifs dans de nombreuses disciplines avec une sélection de grandes compétitions africaines et européennes à vivre en direct. La diffusion du prochain Afrobasket qui devra être coorganisé par le Sénégal et la Tunisie, sera la grande nouveauté dans ses programmes et au cœur de l'offre.

Canal+ a fait évoluer son offre avec la création de A+ sport qui intégre les grilles à partir de demain vendredi 21 juillet, date d'ouverture des 8èmes jeux de la Francophonie. Cette chaine 100% sport se proposera d'offrir une gamme très variée en matiére de programmes sportifs. Disponible en exclusivité à partir de la formule Evasion, cette dernière chaîne A+ dédiée au sport, a été spécifiquement créée pour l'Afrique subsaharienne francophone.

Elle permettra désormais aux abonnés du bouquet d'avoir une vitrine assez large sur les grandes compétitions africaines et européennes. Et elles seront vécues en direct tout au long de l'année. La diffusion à 100% des compétitions sportives des jeux de la Francophonie, le plus grand rendez-vous sportif et culutrel dédié à la jeunesse, va donner le top départ à cette offre plus que variée et qui entend embrasser une multitude de grands évenements avec une empreinte africaine.

La chaine se projette déjà sur la Can de football 2019 mais aussi les compétitions de la Caf, les matchs du championnat ivoirien et aujourd'hui les prochaines saisons des championnats belge et écossais sans occulter la Ligue 1 francais et la Premier League.

Outre, les Jeux de la Francophonie, A+ sera au cœur du prochain Afrobasket masculin qui devrait se jouer au Sénégal et en Tunisie. Une initiative qui, selon le directeur de Canal + Sénégal Sébastien Punturello, contribue à soutenir le sport africain en lui ouvrant une plus grande visibilité.

En complément, A+ s'ouvre également sur le sport mondial. Et les férus du sport auront sous leurs yeux un programme varié de Magazines. Tel «Futbol Latino», magazine hébdomadaire qui fera un tour d'horizon des plus grandes ligues de football d'Amerique du Sud.

Tout comme «Gillette world sport» magazine omnisport qui se propose de décrypter les techniques dans le sport.