Le sport sénégalais mérite autre chose que ce qui s'est déroulé samedi 15 juillet au stade Demba Diop, avec son décompte macabre de 8 morts. El Kabir Péne, le président de YaThi'Breizh, une association favorisant les échanges entre la Bretagne et Thiès et initiateur du camp de basket pense qu'il y a un véritable travail de réflexion à mener pour ramener les valeurs de solidarité, de citoyenneté. Entre autres sujets, l'ancien meneur des Lions des années 2000 et pensionnaire de l'Union Rennes basket, pense également que l'équipe nationale dispose des atouts qui lui permettent de remporter le prochain Afrobasket 2017.

«ON A TOUT POUR REMPORTER LE PROCHAIN AFROBASKET MASCULIN»

«On a les joueurs, on a le public et on a tout pour remporter le prochain afrobasket masculin. Après, chacun dans l'espace qu'il se trouve doit faire ce qu'il faut. C'est l'articulation de tout cela qui donne le résultat. Si tout le monde est derrière les joueurs de l'équipe nationale que je connais bien. S'Ils ont faim et envie, les techniciens sont de qualité, une fédération fait son boulot, le ministère et un peuple suivent, je pense qu'il n'y a pas de raisons pour ne pas gagner cette Coupe d'Afrique là».

«CE QUI S'EST PASSE A DEMBA DIOP NOUS PERMETTRA DE REFLECHIR»

«Le sport ne mérite pas ce qui se passé au stade Demba Diop. Le sport, ce sont des valeurs, de la diplomatie, le vivre ensemble. Que ce soit dans le monde de l'entreprise, du mouvement associatif, on s'inspire du sport, de ses valeurs pour se développer. Ce qui s'est passé nous permettra de refléchir. On se demande comment en est-on arrivé là ? Le Sénégal ne mérite pas cela. Le Sénégal est connu comme un pays de Téranga et d'hospitalité. Au Sénégal, on arrive à vivre à dix dans une seule maison et tout va bien. Pourquoi si on est dehors, on n'arrive pas à vivre ensemble. Pourquoi dans les pays occidentaux chacun vit dans son appartement et parvient à travailler ensemble. Dans les stades, on respecte les files, les entrées etc. Pourquoi, nous ne pouvons pas faire cela alors que cela fait partie de notre tradition et de notre culture qui est une culture de paix, de solidarité. C'est ce qui fonde notre société. Le sport ne mérite pas cela. Cela fait quatre ans que je suis avec mon association Ya Thi Breizh. On l'a mis en place pour l'éducation, la santé et l'environnement».

«S'INTERROGER SUR QUELLE TYPE DE SOCIETE NOUS VOULONS METTRE EN PLACE»

«En termes de remède, il faudra être dure. Mais tout en étant dur, il faut commencer par la pédagogie. Il y a une véritable réflexion à mener dans notre société. Parce que l'on parle à des personnes qui ne sont pas éduquées. Pourquoi ne pas faire des spots en wolof. Il faut s'interroger sur quel type de société nous voulons mettre en place. Quand vous allez dans les stades, cela va dans tous les sens, chacun veut rentrer avant tout le monde. Au delà de l'organisation, il faut faire quelque chose au niveau de l'école. Il faut sensibiliser les gens. L'éducation civique n'existe plus dans nos écoles».