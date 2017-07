Guinée: Procès entre Martine Condé et Joachim Baba Millimono - Le verdict attendu le 26 juillet

De son cote l'avocat de la défense, Me. Doura Cherif a nié en bloc tout les faits reprochés à son client : « Tout ce qui a été dit à la charge de Martine condé est avéré faux à la suite des débats. On a parlé d'abus d'autorités, de menace, harcèlement C'est pour vous dire que ce dossier est vide » a-t-il conclu

Il a également précisé: « En dépit de tout la plénière a repris elle a donné les instructions fermes à sa garde prétorienne de ne pas recevoir le commissaire qui ne peuti accéder à son bureau parce que la serrure a été changée et qu'il ne peut pas n'ont plus accéder à son salaire ses éléments rentrent bien dans les prévisions de l'article 290 du code pénal de menace. Si on applique le droit rien que le droit elle sera retenue pour cette infraction. Le harcèlement à travers le renvoie de M. Joachim Baba Millimono comme un mal propre à travers la présence de la sécurité qui l'empêche de rentrer, a cela s'ajoute les propos de la présidente de la (HAC) qui dit toujours si jamais Joachim rentre à la (HAC) il aurait arrêté . DONC Madame Martine Condé, utilise son autorité de présidente de la haute autorité de communication pour harceler et compromettre l'avenir professionnel de Mr. Joachim Baba Millionono et nous ne souhaitons pas que dans cette affaire le droit soit congédie par des forces occultes nous souhaitons que le droit soit dit ».

« Cette menace a été matérialisée par le fait que Madame Martine Condé, s'est transportée dans une chambre de plénière avec un huissier de justice pour demander à M. Joachim Baba Millimono, de sortir de la salle et demander à huissier de constater ses états de fait . Quand Joachim a refusé de sortir, Madame Martine Condé a suspendu les plénières pendant un bon moment tout cela constitue une menace morale et finalement il a fallu l'arrêt de la cours constitutionnelle qui a déclaré illégaux ses agissements de la présidente de l'institution. »

Selon lui, cette menace a été déclarée illégale, illégitime et même annulée par un arrêt de la cours suprême, donc Madame Martine Condé, n'avait pas le droit d'adressée un courrier à un commissaire de la HAC en lui disant de suspendre ses activités au sein de la HAC avec menace et condition.

Dans sa plaidoirie l'avocat de la partie civile Me. Salif Beavogui, a expliqué au sortir de la salle aux medias : « L'audience qui vient de prendre fin, la délibération dans cette affaire est prévue pour le 26 juillet 2017. J'ai plaidé en faveur de mon client les menaces écrites avec condition, l'abus d'autorité, le harcèlement toutes ses infractions sont prévues et punies par le code pénal.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.