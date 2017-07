Congo-Kinshasa: Après l'Est, la MONUSCO recentre ses opérations dans l'espace Kasaï

La MONUSCO met en place 7 bases dans l'espace Kasaï dont 4 dans le Kasaï Central, 2 bases dans le Kasaï et une base à Mbuji-Mayi pour des couvertures supplémentaires. La fermeture de 5 bases dans le Nord-Kivu ne signifie pas un vide militaire.

Du renforcement des capacités des effectifs de la Force de la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo (MONUSCO) dans le Kasaï, de la fermeture de cinq bases dans le Nord-Kivu et des conséquences incalculables y afférentes, tel est l'essentiel des points qui ont fait le menu de la conférence de presse hebdomadaire du mercredi 19 juillet 2017. La rencontre avec la presse a eu lieu au quartier général à Kinshasa, elle était animée par le porte-parole de la MONUSCO.

Préoccupée par la situation sécuritaire dramatique qui prévaut dans les cinq provinces du Kasaï des suites de conflits qui ont opposé les présumés miliciens du chef Kamuina Nsapu aux FARDC depuis septembre 2016, la MONUSCO annonce le déploiement de 350 Casques bleus en vue de renforcer ses effectifs dans ces entités.

Pour ce faire, elle a mis sur pied 7 bases réparties comme suit : 4 bases dans le Kasaï Central, notamment à Kananga, Tshimbulu, Luiza et Bulongo. Deux bases dans la province du Kasaï dont l'une à Tshikapa et l'autre qui n'est pas encore déterminée. La base du Kasaï Oriental est placée à Mbuji-Mayi pour des couvertures supplémentaires.

Stabiliser et pacifier le pays

A la question de savoir si c'était stratégique de fermer les 5 bases dans le Nord-Kivu face au terrorisme des groupes rebelles, le porte-parole de la Police de la MONUSCO a fait savoir que la mission de son organisation est de stabiliser et pacifier le territoire congolais. Il y a nécessité d'un renforcement important de la Force de la MONUSCO. « On va procéder à la fermeture d'un certain nombre de bases parce qu'il y a obligation de répondre aux objectifs assignés par la Résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU », a-t-il indiqué.

Pour lui, cette fermeture commence à se traduire par un autre mode d'opération. Elle ne signifie pas qu'il s'agit d'un vide militaire. « Notre objectif reste inchangé, on a un mandat à accomplir. Nous ferons en sorte que notre présence soit assurée dans tous ces coins. Donc, la protection de la population demeure un leitmotiv de la MONUSCO », a-t-il soutenu.

A la question de savoir si avant les éléments de la MONUSCO n'étaient pas mobiles et flexibles, le porte-parole a souligné que la fermeture de ces bases est une obligation en vue d'avoir une flexibilité et une mobilité d'intervenir rapidement sur le terrain. « Nous continuerons à agir rapidement et nous utiliserons d'autres moyens vu que nous avons décidé de partir et nous allons travailler de manière différente », a-t-il rassuré.

Mise en œuvre de l'Accord

Les professionnels des médias estiment que l'Accord du 31 décembre 2016 est violé. Ils se posent la question de savoir ce que la MONUSCO transmet comme rapport trimestriel au Conseil de sécurité. Le porte-parole de la MONUSCO a confirmé que le Conseil de sécurité sera informé des avancées significatives de la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre et elle prendra des dispositions conséquentes.

Après le départ des Casques bleus de Walikale et Lubero, la MONUSCO a pris un certain nombre de dispositions pour garantir la sécurité des populations locales. D'abord, il est prévu une franche collaboration avec les communautés, appelées à informer en temps réel à la force de la MONUSCO pour d'éventuelles interventions.

A cet effet, des contacts sont pris avec la société des télécommunications Vodacom afin d'installer ses antennes dans des coins à haut risque de manière à faciliter la communication. D'où, la Société civile ainsi que d'autres structures sociales ont un rôle à jouer.

Il sied de noter que la MONUSCO reconnaît que la situation au pays est tragique. Elle ne laissera pas la population dans la désolation. « Nous allons fournir des efforts chaque jour pour diminuer les tensions. Nous allons y faire face. Je ne dirai pas si le moment était bon ou pas de partir. Nous mouillons nos chemises chaque jour pour que le dialogue se tienne », a-t-il prévenu.

Le porte-parole de la MONUSCO a fait savoir que la sécurité, quel que soit l'endroit où elle est requise, relève du ressort du gouvernement. La MONUSCO vient en appui pour accompagner.