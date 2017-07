Congo-Kinshasa: Péril en la demeure

L'économie congolaise va très mal. Même les hautes personnalités de la sphère économique et financière nationale le reconnaissent. D'aucuns n'hésitent plus à dire que la mauvaise santé de l'économie nationale n'est autre que le reflet de la médiocrité qui caractérisent la plupart des acteurs politiques et gouvernants congolais.

Le niveau des réserves de change ne fait que baisser. Et les gouvernants le savent. Comme pour justifier la mauvaise gouvernance, l'on s'en presse de traquer les miniers, prétextant que ces derniers refusent de rapatrier les 40% des recettes minières après exportation. C'est peut-être bien que cela constitue l'une des causes de la décote de la monnaie nationale. Mais à lui tout seul, ce fait ne saurait justifier cette dépréciation continue du franc congolais. Les raisons sont ailleurs. On doit dire la vérité au peuple qui s'interroge chaque jour sur son devenir.

Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que les autorités congolaises le savent ? Qu'ont-ils fait au moment où des miniers avaient décidé de ne pas rapatrier les 40% de recettes minières au pays, recettes pouvant faciliter à remonter le niveau de réserves de change ? Ces miniers qui se permettent d'enfreindre la loi, ne sont-ils pas identifiables ?

Que l'on cesse de trouver des prétextes pour justifier une gestion calamiteuse de la République. Pour identifier les fraudeurs et leur faire subir la rigueur de la loi, on n'est pas obligé de le claironner sur tous les toits comme pour trouver des excuses.

Les miniers sont prêts à se plier à la loi. Malheureusement, le système de gestion les oblige parfois à prendre certaines précautions, bon gré mal gré. Le gouvernement est donc invité à assainir ses méthodes de gestion. Encore faut-il que ceux qui sont censés contrôler le secteur minier soient prêts à remplir cette tâche avec patriotisme. Surtout quand on sait qu'au niveau du gouvernement, très peu sont ces Congolais qui s'y retrouvent avec le souci de faire avancer les choses. Nombreux sont ces membres du gouvernement qui s'y sont rendus, principalement pour se remplir les poches.

Avec une telle catégorie de dirigeants, on ne peut donc s'attendre à aucun résultat.

Toutefois, le peuple n'est pas prêt à accorder du crédit à des individus qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Le moment venu, la sanction s'en suivra.