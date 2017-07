Ghana: Dennis Appiah - Le Franco-Ghanéen évoque son avenir

Après une bonne saison à Anderlecht, Dennis Appiah a été sondé par plusieurs grosses écuries françaises.

Né à Toulouse, formé à Monaco, révélé à Caen, sacré à Anderlecht. À 25 ans, Dennis Appiah a déjà vu du pays, et plusieurs clubs de Ligue 1 pourraient y gagner s'il déménageait à nouveau cet été. Champion de Belgique, le latéral droit a convaincu en Jupiler Pro League comme en Ligue Europa (quart de finaliste face à Manchester United) pour sa première expérience à l'étranger. À la mi-juin, son nom circulait même à sur le quai du Vieux Port de Marseille et sur le Rocher de Monaco. Mais le défenseur franco-ghanéen a un projet bien précis en tête. Et un retour en France n'est pas d'actualité.

Dennis Appiah a tenu à réagir aux rumeurs qui ont un peu tourné à son sujet. Par exemple à l'OM et à Monaco. « Je n'ai pas été contacté personnellement, » a-t-il clarifié ce jeudi en conférence de presse avant la Supercoupe de Belgique (samedi). Rien de concret donc. « Il y a peut-être eu des choses, mais on ne m'en a pas parlé. J'ai lu le même article que vous, des potes me l'ont envoyé plein de fois. (Rires). » Mais de toute façon, le défenseur mauve a un autre plan en tête. « Mon projet a toujours été de faire une année ici et de jouer la Ligue des Champions dans ma seconde année. C'est ce qui va se passer, » a-t-il conclu.

A un poste sinistré, Denis Appiah est une piste potentielle pour des clubs comme l'OM, Nice, Bordeaux ou Saint-Étienne. Solide défensivement, il lui faudra toutefois améliorer ses stats offensives (une passe décisive en deux ans) pour viser encore plus haut.