Togo: Grand Prix de la Kozah - A Hamza Assoumanou la 1ère édition

La veille, entre Agbandi et Tchamba (137 km) sur 3H 49 avec une vitesse moyenne de 35,37 km/heure, c'est Assoumanou qui l'avait emporté, chipant au passage le maillot jaune de leader au classement général à Edem daku vainqueur mardi lors de la 1ère étape entre Lomé et Atakpame (135 km).

Sans son leader Raouf Akanga, grand espoir de la petite reine togolaise, en France pour un stage, l'équipe Bike Aid Kpalime a confirmé la bonne santé de ses coureurs. Pour cette 3è étape disputée entre Sokodé et Kara (78 km), c'est Dodzi Toulassi Dodzi qui s'est imposé en 2h 17 mn 27 devant Assoumanou et Sadikou Saliou.

