Burundi: Pierre Nkurunziza en Tanzanie - Comment relancer le dialogue politique ?

En d'autres termes, Nkurunziza, envers et contre tous, a réussi son coup ; lui qui, pourtant, est accusé par l'ONU et les autres ONG de graves violations des droits de l'Homme sur fond d'épuration ethnique. A preuve, depuis son troisième mandat controversé, les violences ont fait à ce jour entre 500 et 2 000 morts et poussé plus de 400 000 Burundais à l'exil.

Car, non seulement son départ du pouvoir n'est plus à l'ordre du jour, mais aussi il est courtisé de toutes parts par la communauté internationale afin que soit relancé le processus de paix en panne depuis plusieurs mois.

A moins qu'avec les bons auspices du président tanzanien dont on dit qu'il a de l'ascendant sur Nkurunziza, ce dernier ne revienne à la raison. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui peut aujourd'hui se féliciter d'avoir eu tout le monde à l'usure, c'est bien le président Nkurunziza. Et c'est peu dire.

On en était même à se demander comment l'ancien président burkinabè de la Transition, nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi, entendait réussir la mission à lui confiée, face à la position tranchée de Bujumbura ; tant le défi est immense et la tâche herculéenne.

Cette démarche est à saluer. Cela d'autant que le pouvoir burundais, on se rappelle, avait clairement signifié son refus de s'asseoir autour d'une même table avec les opposants et les activistes de la société civile en exil, qu'il qualifie de « terroristes ». Si fait que le processus de sortie de crise a fini par se gripper complètement.

Depuis plus de deux ans, il n'avait plus quitté son pays, depuis le coup d'Etat manqué de mai 2015. Ses déplacements, pour ainsi dire, étaient devenus aussi rares que les larmes d'un chien. Le président burundais, Pierre Nkurunziza, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est rendu, hier 20 juillet 2017, en Tanzanie où il a rencontré son homologue John Magufuli.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.