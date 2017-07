Gabon: Un nouveau meeting de l'opposant gabonais Jean Ping à Paris ce dimanche

De fortes marées hautes risquent de menacer les côtes togolaises entre ce 20 juillet et mi-octobre,… Plus »

Le rival politique de l'actuel président gabonais expliquera sans doute à ses supporters le travail abattu durant ce périple de presque deux semaines. Accompagné d'Alexandre Barro Chambrier, leader du Rassemblement héritage et modernité et de Séraphin Moundounga ancien ministre d'Ali Bongo devenu opposant, il a multiplié les rencontres auprès des partenaires du Gabon pour faire pression sur le pouvoir de Libreville.

