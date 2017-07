Madagascar: Affaire Claudine et manifestation du TIM - Les magistrats tiennent tête au régime HVM

La mise en place de la fameuse Commission tripartite qui regroupe des représentants de la Primature, du ministère de la Justice et du SMM ne devrait plus attendre pour éviter qu'une quête d'indépendance ne se transforme en un bras de fer politique qui risquerait de faire sauter le couvercle de la marmite.

Pour ce membre du gouvernement, l'arrêté du préfet de police d'Antananarivo relève d'une mesure de police administrative qui a été prise uniquement pour protéger l'ordre public et prévenir les troubles. En tout cas, pour ne parler que de ces deux « dossiers » (affaire Claudine et 15e anniversaire du TIM), les actes pris par les magistrats doivent faire réfléchir les dirigeants politiques HVM.

Du tribunal administratif au Conseil d'Etat. L'affaire Claudine n'est pas la seule affaire où les magistrats voulaient montrer qu'ils veulent être indépendants par rapport au pouvoir politique, plus précisément par rapport à l'Exécutif. Et ce malgré l'affirmation selon laquelle le pouvoir judiciaire n'est qu'un prolongement du pouvoir exécutif. La célébration du 15e anniversaire du TIM a été également un cas où les magistrats ont tranché conformément au droit malgré les pressions politiques.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.