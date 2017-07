Burkina Faso: Ecole nationale de police - 1 186 nouveaux agents mis à la disposition de la Nation

Le directeur de l'Ecole, Stéphane Ségueda, s'est dit fier pour sa part de mettre ces nouvelles compétences au service du pays. Et le parrain de cette promotion, le Haut représentant du chef de l'Etat, Moumina Chériff Sy, a invité ses filleuls à servir la Nation avec probité. Il a les assure de sa disponibilité à les accompagner tout au long de leur parcours et à les soutenir dans la mesure du possible afin qu'ils réussissent leur carrière professionnelle.

Conscient de leur importance dans la société, des difficultés qui sont les leurs, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a instruit un certain nombre d'actes qui devront, à terme, leur permettre «d'être ce qu'on veut d'une police républicaine et ce qu'on attend d'elle». Le ministre a laissé entendre que le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens afin de permettre à ces agents de rejoindre leurs postes d'affectation avec les moyens requis.

Ainsi, cette 46ème promotion s'engage à servir avec loyauté, dévouement et professionnalisme la Nation. Pour le délégué général de la promotion, Tampour Paul Kiendrébeogo, ils ont reçu une formation de qualité qui les place à la hauteur du défi. «Nous avons reçu une formation de qualité, des compétences opérationnelles et nous nous laisserons guider par notre sens du professionnalisme pour remporter des victoires sur l'insécurité sur toutes ses formes», a-t-il dit.

Après deux ans de formation intellectuelle, physique et psychologique, ils ont été jugés aptes à porter leurs galons d'assistants de police qui permettront à chaque entité et à chaque homme de mener à bien ses missions régaliennes.

