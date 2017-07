Afrique: Jeux de la Francophonie 2017 - Trois défis pour la Côte d'Ivoire

Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef rebelle à qui l'on prête des… Plus »

Aux abords du village des jeux, quelques forces de l'ordre armées de kalachnikovs surveillent les allers et venues. On entre en passant sous un portique de sécurité. "Comme d'habitude" disent les employés. Ni les tensions sécuritaires qui règnent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois, ni les tirs nourris à Yopougon, ni le vol d'armes par des hommes encagoulés mercredi soir n'inquiètent les organisateurs. Daouda Sanogo est le directeur national du comité d'organisation...

Reste la question sécuritaire. Des coups de feu ont été tirés à Cocody, dans la nuit du 19 au 20 juillet. Des hommes en arme et en cagoule ont pénétré le camp de l'école de police du quartier. Un membre du Centre de coordination des opérations décisionnelles (CCDO), la brigade mixte de police et de gendarmerie, a par la suite trouvé la mort à Yopougon, suite à une fusillade avec les assaillants.

Il ajoute : « Après Niamey, Abidjan est la ville qui a construit le plus d'infrastructures de très grandes factures (en vue des Jeux). Jamais la Francophonie n'a été autant honorée en infrastructures sportives et culturelles. »

Pour le CIJF et pour son émanation locale, le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF), il s'agit donc évidemment de faire mieux. « Tous ceux qui étaient à Nice ont pu constater les difficultés liées au fait qu'il y avait plusieurs sites de compétition et plusieurs lieux d'hébergement, a souligné Mahaman-Lawan Seriba. Là, nous avons misé sur une unité de lieux. [... ] Notre plus grosse attente est que ces Jeux soient populaires. »

Ces mini-Jeux olympiques sont pourtant tout sauf simples à organiser. Les moyens humains et financiers (environ 11 millions d'euros pour Abidjan, selon la presse locale) alloués ne sont pas ceux - démesurés - des JO. Nice, en 2013, en avait fait l'expérience. La ville française avait organisé une édition décriée par des athlètes mécontents de l'accueil et de l'organisation, notamment.

Trente ans après leur naissance, les Jeux de la Francophonie effectuent un quatrième passage en Afrique. Après Rabat/Casablanca en 1989, Antananarivo en 1997 et Niamey en 2005, c'est en effet au tour d'Abidjan d'accueillir du 21 au 30 juillet cette grande manifestation sportive et culturelle qui rassemble une grande partie des 84 pays liés à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

